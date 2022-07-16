اعلام آمادگی بسیج برای مقابله با موج جدید کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامهای به وزیر بهداشت اعلام کرد: سازمان بسیج مستضعفین، آمادگی دارد در کنار مسئولان وزارت بهداشت و درمان و کادرهای دانشگاههای علوم پزشکی استانها و شهرستانها، همچون گذشته با حضور گسترده آحاد بسیجیان و به میدان آوردن تمامی ظرفیتهای خود در جهت مقابله با این ویروس با مشارکت در واکسیناسیون به صورت جهادی در خدمت مردم عزیز و کادر درمانی کشورمان باشد.
متن نامه به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سلام علیکم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛
ضمن تبریک ایام الله دهه کرامت و امامت و عید بزرگ غدیر خم، و تقدیر و تشکر صمیمانه از تلاشهای جهادی، خالصانه، بی وقفه و شبانه روزی جنابعالی، و همه عزیزان و همکاران شما در مجموعههای درمانی کشور در خدمت بیماران و مبارزه با ویروس کرونا با توجه به موج جدید ویروس کرونا در سطح کشور و لزوم هم افزایی و همکاری مجدد و بیش از پیش برای فائق آمدن بر این ویروس منحوس سازمان بسیج مستضعفین، آمادگی دارد در کنار مسئولان وزارت بهداشت و درمان و کادرهای دانشگاههای علوم پزشکی استانها و شهرستانها، همچون گذشته با حضور گسترده آحاد بسیجیان و به میدان آوردن تمامی ظرفیتهای خود در جهت مقابله با این ویروس با مشارکت در واکسیناسیون به صورت جهادی در خدمت مردم عزیز و کادر درمانی کشورمان باشد.
سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین
نظر شما