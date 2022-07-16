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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۴

در نامه‌ای به وزیر بهداشت صورت گرفت؛

اعلام آمادگی بسیج برای مقابله با موج جدید کرونا

اعلام آمادگی بسیج برای مقابله با موج جدید کرونا

رئیس سازمان بسیج در نامه‌ای به وزیر بهداشت از اعلام آمادگی بسیج برای مقابله با موج جدید کرونا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در نامه‌ای به وزیر بهداشت اعلام کرد: سازمان بسیج مستضعفین، آمادگی دارد در کنار مسئولان وزارت بهداشت و درمان و کادرهای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها و شهرستان‌ها، همچون گذشته با حضور گسترده آحاد بسیجیان و به میدان آوردن تمامی ظرفیت‌های خود در جهت مقابله با این ویروس با مشارکت در واکسیناسیون به صورت جهادی در خدمت مردم عزیز و کادر درمانی کشورمان باشد.

متن نامه به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر بهرام عین اللهی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛

ضمن تبریک ایام الله دهه کرامت و امامت و عید بزرگ غدیر خم، و تقدیر و تشکر صمیمانه از تلاش‌های جهادی، خالصانه، بی وقفه و شبانه روزی جنابعالی، و همه عزیزان و همکاران شما در مجموعه‌های درمانی کشور در خدمت بیماران و مبارزه با ویروس کرونا با توجه به موج جدید ویروس کرونا در سطح کشور و لزوم هم افزایی و همکاری مجدد و بیش از پیش برای فائق آمدن بر این ویروس منحوس سازمان بسیج مستضعفین، آمادگی دارد در کنار مسئولان وزارت بهداشت و درمان و کادرهای دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها و شهرستان‌ها، همچون گذشته با حضور گسترده آحاد بسیجیان و به میدان آوردن تمامی ظرفیت‌های خود در جهت مقابله با این ویروس با مشارکت در واکسیناسیون به صورت جهادی در خدمت مردم عزیز و کادر درمانی کشورمان باشد.

سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین

کد مطلب 5539768
هادی رضایی

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