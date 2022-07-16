به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، گاف‌ها، لغزش‌های زبانی، و حرکات نامعمول رئیس‌جمهور آمریکا به امری معمول در فضای سیاست بین‌الملل تبدیل شده، اما «تاکر کارلِسن»، مجری مشهور شبکه فاکس‌نیوز می‌گوید جو بایدن مواد و قرص‌های تقویت‌کننده شناختی (حافظه و هوشیاری) مصرف می‌کند تا این گاف‌ها به فاجعه‌ای تمام عیار تبدیل نشوند.

وی با استناد به اظهارات افراد نزدیک به رئیس‌جمهور آمریکا افزود: جو بایدن در کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، برای افزایش عملکرد بهتر در مقابل جمعیت‌ها و انظار عمومی، قرص و مواد مصرف می‌کرد.

به گفته این مجری مشهور آمریکایی، همسر بایدن بر مصرف داروهای او نظارت داشت و قبل از هر گردهمایی انتخاباتی، در ساعت خاصی مقداری از آن داروی خاص به بایدن می‌داد و بایدن قبل از مصرف دارو مانند یک بچه رفتار می‌کرد. با او اصلاً نمی‌شد ارتباط برقرار کرد، رفتارش کامل تغییر می‌کرد، چون دارو مصرف می‌کرد و مصرف می‌کند.

این اولین بار نیست که رئیس‌جمهور آمریکا متهم به مصرف داروهای خاص می‌شود. در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ بسیاری از مقامات ارشد جمهوری‌خواه تأکید می‌کردند که بایدن از زوال عقل رنج می‌دهد و ظرفیت و شایستگی ریاست‌جمهوری را ندارد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا هم در دوران رقابت‌های انتخاباتی آشکارا و رسماً اعلام می‌کرد که بایدن برای عملکرد بهتر در مقابل او و در مناظره‌های ریاست‌جمهوری، داروهای خاص تقویت حافظه و هوشیاری مصرف می‌کند.

علی‌رغم گاف‌ها و حرکات غیرمعمول بایدن در دیدارها و رویدادهای رسمی، کاخ سفید اخیراً در گزارشی «این اتهامات» را رد و اعلام کرده «بایدن فقط به خاطر ضربان نامنظم قلب، کلسترول بالا و حساسیت‌های فصلی قرص مصرف و دارو مصرف می‌کند که هیچ کدام از این داروها تقویت‌کننده حافظه و هوشیاری نیستند».