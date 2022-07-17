عرضه ۷۶ هزار و ۶۰۰ خودرو در دور دوم قرعه کشی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام قبلی وزارت صمت، قرار بود روزگذشته از ساعت ۱۷ دومین دور ثبت نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو آغاز شود اما این سامانه با یک ساعت تأخیر شروع به کار کرد.

همچنین بررسی وضعیت سامانه نشان می‌دهد که فرایند ثبت نام در این سامانه با کندی همراه است.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در این ارتباط به مهر گفت: بارگذاری بخشنامه‌های فروش طول کشید، از این رو سامانه با تأخیر یک ساعته کار خود را آغاز کرد.

به گفته وی، در این دور از قرعه کشی، حدود ۷۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودرو از سوی خودروسازان بخش دولتی و خصوصی عرضه خواهد شد و متقاضیان تا ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۸ خرداد مهلت ثبت نام دارند.