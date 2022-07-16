مالک شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز برنامه‌ها و اقدامات شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل این شرکت گزارش اقدامات انجام داده و برنامه‌های آتی خود در حوزه بهینه‌سازی در وزارت نفت را ارائه کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: بهینه‌سازی مصرف انرژی در کنار افزایش تولید یکی از اولویت‌های اساسی کمیسیون انرژی است و باید بهینه‌سازی را در حوزه‌های گاز و برق پیگیری کرد.

وی با بیان اینکه مدیرعامل و مسئولان شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی در رابطه با جایگزینی بخاری‌ها از کمیسیون انرژی کمک خواستند، گفت: همچنین طبق گزارش ارائه شده اشکالاتی در قرارداد جایگزینی خودروهای فرسوده به ویژه خودروهای سنگین و کِشنده‌ها وجود داشته و تخلفی در دولت قبل در این راستا صورت گرفته است.

شریعتی ادامه داد: بنابراین ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور این قرارداد را تأیید نکرده و آن قرارداد متوقف است تا مدیریت حقوقی شرکت ملی نفت آن را بررسی کند. اگر تخلفی اثبات شود، کمیسیون انرژی نیز به آن ورود خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حقوقدان‌های نامزد عضویت در شورای نگهبان در جلسه امروز حضور پیدا کردند و اعضای کمیسیون با نقطه نظرات و سوابق آن‌ها آشنا شدند که رأی‌گیری در این خصوص هفته آینده در صحن صورت خواهد گرفت.