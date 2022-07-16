کلیات لایحه تغییر ضرایب حقوق ورودی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد

مهدی طغیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جلسه امروز (شنبه ۲۵ تیرماه) کمیسیون اقتصادی با اشاره به حضور وزیر صمت در این کمیسیون، گفت: در جلسه با وزیر صمت درباره لایحه تغییر ضرایب حقوق ورودی بحث و گفتگو کردیم.

وی بیان کرد: این لایحه درباره کاهش حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد است؛ البته برای کالاهایی که مجموع حقوق ورودی یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها کمتر از ۱۰ درصد است که در این صورت سود بازرگانی‌شان صفر می‌شود و حقوق گمرکی آن‌ها از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کالاها عموماً مواد اولیه، ماشین آلات یا قطعاتی هستند که ساخت داخل ندارد به این جهت کاهش قیمت آن‌ها بر زندگی مردم مؤثر خواهد بود.

طغیانی اظهار داشت: در پی این لایحه، دولت کاهش درآمدی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومانی خواهد داشت که قرار است طبق آنچه در لایحه آمده، با انتشار اوراق مالی اسلامی جدید به همین میزان آن را جبران کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات این لایحه تصویب شد و قرار شد جزئیات آن در جلساتی آتی کمیسیون بررسی شود.

وی بیان کرد: باید پذیرفت مؤلفه‌های مختلفی بر تورم تأثیرگذار است و هر کدام نیز میزان اثر خود را دارد و تغییر ضرایب حقوق ورودی به تنهایی نمی‌تواند منجر به کاهش مؤثر نرخ تورم شود.