به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اِم‌اِس‌اِن، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه ادعا کرد که تحریم‌ های بین‌ المللی علیه روسیه (به بهانه عملیات ویژه مسکو در اوکراین) «اثرگذار خواهند شد».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار «صبر راهبردی» در خصوص بحران انرژی ناشی از آن شد و مدعی شد که «این بهایی است که برای دفاع از دموکراسی باید پرداخت»!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این باره اعلام کرد: از زمان حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، اتحادیه اروپا ۶ بسته تحریمی را علیه مسکو تصویب کرده است. در این اقدامات، نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ فرد، ۱۰۰ نهاد در روسیه و تعداد قابل توجهی از بخش های اقتصادی هدف قرار گرفتند.

وی در این باره ادامه داد: روسیه می تواند نفت خود را به بازارهای دیگر بفروشد، اما این مزیت با این واقعیت محدود می شود که مسکو مجبور است برای هر بشکه نفت تخفیف های زیادی را بدهد. تحریم‌ ها ابزار مهمی برای کنش سیاسی هستند که نیازمند صبر راهبردی هستند، زیرا ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا اثر مطلوب داشته باشند.

این در حالیست که ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان پیشتر در سخنانی گفته بود که گفت که تحریم‌ها علیه روسیه به اروپا آسیب می‌ رساند.

وی اعلام کرد: محدودیت‌ های ضد روسیه عموماً به هدف خود نرسیده؛ زیرا به حل وضعیت اوکراین کمکی نکرده است. این تحریم ها نتیجه عکسی داده است. در ابتدا فکر می کردم که ما به پای خود شلیک کردیم اما الان به نظر می رسد که اروپا به ریه های خود شلیک کرده است.

او در مورد وضعیت اقتصادی اروپا هم تاکید کرد: اروپا به ریه‌ ها شلیک کرد نه به پای خود، بنابراین اکنون به دلیل کمبود انرژی در حال خفه شدن است.