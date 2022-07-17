به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز عباسی در جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان زنجان، با بیان اینکه، موضوع مشکلات و ایرادهای آزاد راه زنجان – تبریز و زنجان – قزوین را به طور جدی و در حد بحران، پیگیری کردیم، افزود: با مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته متأسفانه در هر ۲ مسیر، مشکلات و ایرادهای فنی که عوامل مؤثر و دخیل در تصادفات بودند مشاهده شد که باید تا پایان تابستان رفع شوند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اهمیت موضوع مشکلات و ایرادات به مدیرکل راهداری استان اعلام شد، گفت: در این زمینه باید کارشناسان فنی تصادفات رانندگی، نظریه کارشناسی خود را منطبق بر واقعیت و با بررسی همه علل و عوامل ارائه کنند.

دادستان زنجان اظهار داشت: اگر چنانچه شرکت آزاد راه زنجان - تبریز مقصر حادثه باشد، مقصر بودن شخصیت حقوقی شرکت، مانع از تعقیب کیفری شخص حقیقی نمی‌شود و قانون در این زمینه مسیر را روشن کرده است.

عباسی با اشاره به وقوع تصادفات مکرر با خسارت‌های جانی و مالی برای مسافران در این مسیر تاکید کرد: شرکت آزاد راه زنجان-تبریز اقدام جدی بر انجام روکش سراسری مسیر و رفع ایرادهای فنی در فصل تابستان انجام دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن استان زنجان در منطقه سردسیر انجام پروژه‌های عمرانی از قبیل آسفالت‌ریزی در نیمه دوم سال، از کیفیت مناسبی برخوردار نمی‌شود.

دادستان زنجان، در ادامه بر ضرورت حضور پررنگ نیروهای پلیس راه در محورهای مواصلاتی زنجان و نظارت دقیق بر عملکرد رانندگان خودروهای سنگین که خودرو ممنوعه خود را در خط سرعت طی مسیر می‌کنند، تاکید کرد.

برای رفع ایرادهای آزادراه نیازمند حمایت دستگاه قضا هستیم

مدیرکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان هم ضمن تشکر از تشکیل جلسه برای رفع معضل موجود با بیان اینکه راهداری، متولی نگهداری آزاد راه زنجان-قزوین است گفت: اعتباری که در این زمینه اختصاص پیدا می‌کند، جهت رفع خرابی و بهسازی آزاد راه می‌شود.

قزوینیان اظهار داشت: برآوردی که از خرابی سطح آسفالت آزاد راه زنجان- قزوین داریم حدود ۳۰ درصد است که باید مرمت شود.

وی با بیان اینکه اولویت اداره راهداری، رفع مشکلات و ایرادهای آزاد راه است و برای این کار نیازمند حمایت دستگاه قضا هستیم گفت: البته آزاد راه زنجان - تبریز در اختیار سرمایه‌گذار بخش خصوصی است و طبق برآورد انجام شده حدود ۶۷ درصد آزاد راه نیازمند تعمیرات و بازسازی اساسی است.