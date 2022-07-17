جزئیات پذیرش دانشجوی بدون آزمون پردیس ارس دانشگاه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، زهرا امام جمعه با اعلام این خبر گفت: پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران در رشته‌های علوم انسانی، محیط زیست، HSE، علوم اجتماعی، MBA، فنی و مهندسی و علوم پایه در ۲۲ عنوان رشته دکتری تخصصی و ۹۹ عنوان رشته کارشناسی ارشد بر اساس بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی دانشجو می‌پذیرد.

رئیس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران درباره ثبت‌نام داوطلبان تحصیل در این پردیس دانشگاهی، گفت: دانشجویان نیمسال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می‌توانند تا روز جمعه ۳۱ تیر ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

امام جمعه افزود: کلاس‌های دانشجویانی که در این دوره پذیرش می‌شوند، از اوایل مهر ماه آغاز خواهد شد و ۱۱ مرکز تحقیقاتی پردیس ارس در انتظار پذیرفته شدگان است.

به گفته وی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات مهندسی صنایع غذایی، مرکز تحقیقات مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی، مرکز تحقیقات علوم روانشناسی و مشاوره، مرکز تحقیقات بین‌المللی انرژی و ساختمان سبز، مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی، مرکز تحقیقات هنرهای دیجیتال، مرکز تحقیقات سگ‌های رهگیر، مرکز تحقیقات سامانه‌های هوشمند کاربردی ارس، مرکز تحقیقات شبکه حسگر بی‌سیم و مرکز تحقیقات ترکیبات طبیعی و دارویی از مراکزی است که در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.