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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۹:۲۶

در ۱۲۱ رشته ارشد و دکتری؛

جزئیات پذیرش دانشجوی بدون آزمون پردیس ارس دانشگاه تهران اعلام شد

جزئیات پذیرش دانشجوی بدون آزمون پردیس ارس دانشگاه تهران اعلام شد

رئیس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران از شروع ثبت‌نام و پذیریش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی و مصاحبه تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این پردیس دانشگاهی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، زهرا امام جمعه با اعلام این خبر گفت: پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران در رشته‌های علوم انسانی، محیط زیست، HSE، علوم اجتماعی، MBA، فنی و مهندسی و علوم پایه در ۲۲ عنوان رشته دکتری تخصصی و ۹۹ عنوان رشته کارشناسی ارشد بر اساس بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه علمی دانشجو می‌پذیرد.

رئیس پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران درباره ثبت‌نام داوطلبان تحصیل در این پردیس دانشگاهی، گفت: دانشجویان نیمسال آخر کارشناسی و کارشناسی ارشد در صورت فراغت از تحصیل تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ می‌توانند تا روز جمعه ۳۱ تیر ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

امام جمعه افزود: کلاس‌های دانشجویانی که در این دوره پذیرش می‌شوند، از اوایل مهر ماه آغاز خواهد شد و ۱۱ مرکز تحقیقاتی پردیس ارس در انتظار پذیرفته شدگان است.

به گفته وی، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، مرکز تحقیقات مهندسی صنایع غذایی، مرکز تحقیقات مدیریت استراتژیک و آینده پژوهی، مرکز تحقیقات علوم روانشناسی و مشاوره، مرکز تحقیقات بین‌المللی انرژی و ساختمان سبز، مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی، مرکز تحقیقات هنرهای دیجیتال، مرکز تحقیقات سگ‌های رهگیر، مرکز تحقیقات سامانه‌های هوشمند کاربردی ارس، مرکز تحقیقات شبکه حسگر بی‌سیم و مرکز تحقیقات ترکیبات طبیعی و دارویی از مراکزی است که در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

کد مطلب 5540144
مهتاب چابوک

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