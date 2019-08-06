شهریه پردیس ارس دانشگاه تهران/جذب دانشجوی خارجی از حوزه قفقاز

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا امام جمعه در نشست خبری که امروز در سازمان مرکزی این پردیس برگزار شد، ضمن تشریح برنامه ها برای پذیرش دانشجویان خارجی در این پردیس، اظهار داشت: از سال تحصیلی جدید بنا داریم علاوه بر کشورهای عرب زبان از کشورهای حوزه قفقاز نیز دانشجو جذب کنیم که بر همین اساس از مهر ماه سال جاری ۴۰ دانشجوی جدید خارجی تحصیل خود را در این پردیس آغاز می‌کنند.

رئیس پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران ادامه داد: باید خوابگاه جدید برای این افراد تدارک دیده شود؛ چرا که در حال حاضر امکان اسکان این افراد وجود ندارد. هم اکنون ۵۰ دانشجو در خوابگاه‌های این دانشکده اسکان داده شده اند.

رئیس پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه براساس سند چشم انداز تا سال ۱۴۰۱ باید به ۲۰۰ دانشجوی بین المللی برسیم، افزود: در حال حاضر ۱۲۰ دانشجوی ایرانی و ۹۰ دانشجوی خارجی در پردیس ارس تحصیل می‌کنند که رشته‌های علوم انسانی فعال‌ترین رشته‌های این پردیس به شمار می روند.

وی درباره شهریه‌های این پردیس توضیح داد و گفت: شهریه براساس مصوبه وزارت علوم از دانشجویان خارجی به صورت دلار و از دانشجویان ایرانی به صورت ریالی دریافت می‌شود.

امام جمعه اضافه کرد: به طور مثال شهریه دکتری رشته های مدیریت در این پردیس هر نیم سال، ۹ میلیون تومان که در واقع برای ۸ نیم سال، حدود ۷۲ میلیون تومان می شود که از شهریه های دانشگاه آزاد به مراتب پایین تر است. همچنین شهریه ها در مقطع کارشناسی ارشد بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان است و هزینه پایان نامه به صورت جداگانه از افراد دریافت نمی شود.

وی درباره نحوه جذب دانشجویان خارجی در این پردیس گفت: داوطلبان غیرایرانی ابتدا باید مدارک آموزشی خود را به پردیس ارسال کنند و پس از بررسی های صورت گرفته و داشتن حداقل معدل مورد نظر، وارد مرحله بعد و مصاحبه می شوند. دانشجویان ایرانی نیز به صورت مصاحبه پذیرش می‌شوند.

امام جمعه تاکید کرد که این دانشکده از نظر کیفیت هیچ تفاوتی با دانشگاه تهران ندارد و تمام قوانین دانشگاه در این پردیس حاکم است. به طوری که اگر به طور مثال دانشجویی در امتحان جامع نمره کسب نکند، اخراج می شود.

رئیس پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران با بیان این مطلب که کلاس‌های پردیس ارس در جلفا برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: اساتید این دانشگاه از دانشگاه‌های سطح یک تهران هستند و در قالب حق ماموریتی در این دانشگاه تدریس می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مهمترین هدف دانشگاه تهران بین المللی شدن است، افزود: دانشگاه تهران شاید تنها دانشگاهی است که با بودجه اختصاصی خود، دانشجویان دکتری را برای فرصت مطالعاتی اعزام می‌کند.

امام جمعه با اشاره به صحبت های رییس دانشگاه در سال ۹۲ مبنی بر حذف پردیس های این دانشگاه گفت: در حال حاضر ماموریت پردیس ها تغییر کرده و دیگر بحث حذف پردیس ها در دستور کار نیست. در حال حاضر پردیس ارس هدف و اولویت خود را جذب دانشجوی بین المللی قرار داده است.