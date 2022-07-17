آغاز صنعتی سازی نهضت ملی مسکن/ تحویل ۴۰۰ واحد طی دو ماه + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در چند استان به سرعت در حال اجراست.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت نهضت ملی مسکن در مقایسه با مسکن مهر، احداث واحدهای کم تراکم و با تعداد طبقات کم در شهرهایی است که مشکل کمبود زمین وجود ندارد.

به عنوان مثال پروژه ۱۲۸۲ واحدی مهرگان قزوین در دو طبقه با کارگزاری ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و ۲۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن مهرگان قزوین در ۳ طبقه با کارگزاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در دست ساخت است که برخی از واحدها مرحله سفت کاری را پشت سر گذاشته و برخی هم در مرحله سفت کاری قرار دارند.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همین منطقه (استان قزوین) پروژه ۵۱۶ واحدی نهضت ملی مسکن مهرگان در ۳ طبقه قالب تونلی در دست احداث دارد.

قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) از نهادهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) نیز پروژه ۵ هزار واحدی مهرگان قزوین در سه طبقه به صورت روش پیش ساخته را در دست احداث دارد.

بر اساس اعلام پیمانکار این پروژه، قرارگاه قرار است ۴۰۰ واحد از آن را ظرف ۲ ماه تحویل دهد.

کل پروژه ۵ هزار واحدی نیز به صورت صنعتی سازی ساخته و ظرف یک سال به متقاضیان تحویل خواهد شد.

پیش از این نیز سردار سید حسین هوش السادات فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) گفته بود: در این حوزه با توجه به تفاهمنامه‌ای که در حضور رئیس جمهور امضا شد، ساخت یک میلیون واحد مسکونی را قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) برای محرومان و نیازمندان تعریف کرده تا ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد هم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) بر عهده گرفته است.

به گفته سردار هوش السادات، ما در قرارگاه بیشتر به دنبال اجرایی کردن صنعتی سازی هستیم.