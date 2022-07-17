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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۵۷

امروز آخرین مهلت ثبت نام در دوره‌های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

امروز آخرین مهلت ثبت نام در دوره‌های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت‌نام پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه پایان می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی امروز یکشنبه ۲۶ تیرماه پایان می‌یابد.

داوطلبان دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی مهرماه ۱۴۰۱ دانشگاه جامع علمی کاربردی برای مطالعه دفترچه راهنما، اطلاع از رشته‌های تحصیلی دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای ناپیوسته این دانشگاه و ثبت نام تا ساعت ۲۴ امشب به سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه کنند.

لازم به ذکر است متقاضیانی که قبلاً ثبت نام خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت کرده‌اند در صورت تمایل تا تاریخ فوق می‌توانند نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

کد مطلب 5540410
زهرا سیفی

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