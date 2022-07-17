۴ مرکز نگهداری، خیریه و مشاوره زیر نظر بهزیستی دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره بهزیستی دزفول صبح امروز یکشنبه در آئین افتتاح این مراکز که در خانه کودک و نوجوان رادمان برگزار شد، اظهار کرد: خانه کودک و نوجوان رادمان با همکاری بخش خصوصی به تازگی در دزفول راه اندازی شده و به نگهداری از کودکان و نوجوانان بی سرپرست می‌پردازد.

سعید ایثاری افزود: ظرفیت این مرکز ۲۰ نفر است که در حال حاضر ۹ کودک و نوجوان در رنج سنی ۶ تا ۱۲ سال در این مرکز نگهداری می‌شوند، ضمن اینکه تعداد نفرات به تدریج افزایش خواهد یافت.

وی عنوان کرد: مرکز خانه کوچک که به نگهداری شبانه روزی از معلولان خفیف می‌پردازد، دومین مرکزی است که امروز در دزفول افتتاح شده است.

رئیس اداره بهزیستی دزفول با اشاره به افتتاح مرکز مشاوره امین، گفت: این مرکز مشاوره فعال با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در این دانشگاه افتتاح شده است.

ایثاری تصریح کرد: امروز نیز یک مؤسسه خیریه فعال در دزفول افتتاح شد و بر اساس سیاست مهم سازمان بهزیستی مبنی بر توانمندسازی جامعه هدف، امروز ۱۰ مورد از مشاغلی که از تسهیلات سازمان بهره مند شده‌اند به صورت رسمی کار خود را آغاز می‌کنند.

وی از افتتاح ۱۵ واحد مسکن مددجویی روستایی در هفته جاری در دزفول خبر داد و افزود: مددجویانی که صاحب این ۱۵ مسکن هستند هرکدام ۵۰۰ میلیون ریال وام بلاعوض دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه بنیاد مسکن نیز همکاری ویژه‌ای را در این زمینه داشته و وام‌های با سود پایین به این افراد برای ساخت مسکن تعلق گرفته است.

ایثاری در ادامه بیان کرد: سازمان بهزیستی وظایف متنوع و حوزه کاری بسیار گسترده‌ای دارد و باید به طور مرتب بروز شود چرا که این سازمان به صورت مستقیم با افراد جامعه و آسیب‌های مختلف سر و کار دارد.

وی با بیان اینکه ۵۰ مرکز در دزفول تحت نظر بهزیستی این شهرستان فعالیت می‌کنند، افزود: این مراکز شامل ۹ مرکز شبانه روزی توانبخشی، ۸ مرکز روزانه توانبخشی، دو مرکز شبانه روزی اجتماعی و ۱۲ مرکز مثبت زندگی هستند.

ایثاری با بیان اینکه بهزیستی دزفول دارای ۸ هزار پرونده توانبخشی و اجتماعی است، گفت: سازمان بهزیستی کشور ماهیانه ۲ میلیارد تومان یارانه به مراکز خصوصی بهزیستی در شهرستان دزفول پرداخت می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی دزفول با قدردانی از همراهی و حمایت مسئولان شهری به ویژه نماینده مجلس و فرماندار، یادآور شد: در یکسال اخیر فرمانداری ویژه شهرستان ۷ جلسه اختصاصی برای موضوع مسکن بهزیستی برگزار کرده است که جای قدردانی دارد.

ایثاری با قدردانی از حمایت‌های شورای شهر دزفول و اداره کار، خواستار تداوم این همکاری‌ها به منظور تحقق اهداف سازمان بهزیستی و خدمات رسانی مطلوب به مددجویان و توان‌خواهان شد.