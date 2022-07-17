به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که شنبه شب با حضور سران سه قوه و دیگر اعضا به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، راهکارهای ساماندهی تجارت مرزی و مقابله با قاچاق و سایر روش‌های جابجایی غیرقانونی کالاها در مناطق مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سه محور «شفافیت و قانونمند کردن تجارت مرزی»، «ایجاد زیر ساخت‌های لازم در جهت رونق تجارت قانونی در مرزها» و «اشتغالزایی با هدف تأمین زندگی مناسب برای ساکنان مناطق مرزی»، مطرح و تصویب شد.

این پیشنهاد با هدف افزایش حاکمیت دولت و ساماندهی پدیده کولبری و مقابله با آثار زیان بار اجتماعی، انسانی و اقتصادی روش‌های غیرقانونی جابجایی کالا در مرزها، به تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی دولت رسید.

رئیس جمهور با تاکید بر لزوم سالم‌سازی تجارت مرزی و حمایت از فعالیت‌های قانونی و مقابله با آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی روش‌های نادرست جابجایی کالا، گفت: تأمین معیشت و اشتغالزایی برای مرزنشینان که همواره حافظان غیوری برای جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند اولویت همه دستگاه‌ها از جمله دولت است، لذا هرگونه تصمیمی در این زمینه باید ضمن حمایت از معیشت پایدار و سالم مرزنشینان، منجر به ساماندهی و انضباط تجارت مرزی شود.

در این جلسه همچنین موضوع رسیدگی به وضعیت مجتمع تولید نیشکر هفت تپه در دستور کار قرار گرفت. اعضا با توجه به آثار مثبت و سازنده تصمیمات و اقدامات موقت سال گذشته دولت برای ساماندهی و بهبود وضعیت عملکرد این مجتمع مقرر کردند برای ادامه فعالیت مولد، تأمین منافع کارگران و مشخص شدن وضع مالکیت نیشکر هفت تپه، تدابیر لازم از جمله دائمی کردن مقررات اتخاذ شود.