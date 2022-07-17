به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه‌های محرومیت زدایی شرکت آبفا استان کرمانشاه در حوزه کاری قرارگاه نجف اشرف با اشاره به تأثیرگذار بودن طرح جهاد آبرسانی در افزایش شاخص بهره مندی روستاهای کشور از آب شرب سالم و پایدار، اظهار کرد: طبق قرارداد شرکت آبفا استان کرمانشاه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) پروژه آبرسانی به ۱۸۳ روستا در هفت شهرستان استان کرمانشاه به قرارگاه نجف اشرف به عنوان نماینده معین این طرح واگذار شد.

وی افزود: در حال حاضر پروژه‌های آبرسانی چهار شهرستان پاوه، سرپل ذهاب، دالاهو و گیلانغرب که شامل پنج مجتمع روستایی با ۹۹ روستا و جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار نفر است آغاز شده و پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری پروژه آبرسانی به ۵۰ روستای آن به اتمام برسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه بیان کرد: عملیات اجرایی این پروژه‌ها شامل ۵۸۰ کیلومتر لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع، ۱۰ هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب و ۴۰ باب ایستگاه پمپاژ است.

داودی خاطر نشان کرد: تمامی تلاش خود را به کار خواهیم بست تا با همکاری قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرعت بیشتری به پروژه‌ها داده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنها را به بهره برداری برسانیم.