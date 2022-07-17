دیار میرزا سراسر نور و سُرور/ پویش «هر خانه یک غذا» اجرا می شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هجدهم ذیالحجه سال دهم قمری در تاریخ اسلام روز ویژهای است؛ روزی که رسالت پیامبر عزیز و عظیمالشان اسلام به اکمال رسید و سعادتمندی حق جویان و طالبان رحمت الهی تضمین شد و علی بن ابی طالب به عنوان جانشین و وصی بر حق و شایسته آخرین پیامبر الهی برگزیده شد.
عید سعید غدیر خم به عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین اعیاد شیعیان محسوب میشود که جایگاه و منزلت ویژهای بین مردم مسلمان و ولایتمدار ایران دارد و این روز بزرگ همه ساله با برگزاری آئینهای مختلف در تمامی شهرها گرامی داشته میشود.
این عید مبارک نه تنها برای شیعیان بلکه برای تمام مسلمانانی که به بزرگمرد تاریخ اسلام محبت و ارادت دارند بزرگ و مسرور است و از همین رو ایران اسلامی در این روز سراسر جشن و سرور است و محبین و دلدادگان به مظهر فتوت و جوانمردی هر کدام به مقدار توان خود با برپایی ایستگاههای صلواتی و پخش شربت و شیرینی و غذای نذری ارادت و سرور قلبی خود را به این واقعه تاریخی عظیم نشان میدهند.
پخت ۷ هزار غذای نذری در عید غدیر
رئیس اداره تبلیغات اسلامی رودبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامههای متعدد به مناسبت عید قربان تا غدیر اظهار کرد: جشن و برنامههای مناسبتی این ایام در منجیل، لوشان، رودبار و رستم آباد برگزار شده است.
حجت الاسلام سید جلال حسینی با بیان اینکه مراسم سخنرانی و اجرای گروه سرود از دیگر ویژه برنامههای ایام عید غدیر است، افزود: روحانیون مستقر در مساجد شهرستان هم اکنون نیز در حال اجرای برنامههای ویژه هستند.
وی با بیان اینکه پویش سراسری «خانه به خانه» به منظور طبخ غذای نذری توسط خود مردم در استان گیلان برگزار میشود، بیان کرد: بیش از هزار خانوار در شهرستان رودبار به اندازه وسع و توان خود در روز عید غدیر غذای نذری پخت و توزیع میکنند.
حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: مساجد و هیئتهای مذهبی نیز با کمک سازمان تبلیغات اسلامی بیش از ۷ هزار غذای نذری را در روز عید سعید غدیر پخت و توزیع میکنند.
وی با اشاره به نصب پرچمهای مناسبتی ویژه عید غدیر در رودبار گفت: دیدار با خانواده شهدای سادات نیز از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای این عید بزرگ است.
اجرای پویش هر خانه یک غذا در انزلی
رئیس اداره تبلیغات اسلامی انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پویش «هر خانه یک غذا» به منظور طبخ طعام توسط مردم در روز عید غدیر گفت: به منظور آماده سازی فضای شهری پرچمهای مناسبتی در سطح شهر نصب شده است.
حجت الاسلام یونس علیپور بیان کرد: جشنهای بزرگ در منطقه غازیان انزلی برگزار شده و قرار است فردا در پارک پاسداران نیز مراسم باشکوه مناسبتی این ایام برگزار شود.
وی با اشاره به برگزاری دعای ندبه در صبح جمعه این هفته در گلزار شهدای گمنام انزلی عنوان کرد: حدود ۲۰ هزار غذای نذری نیز توسط گروههای جهادی و هیئات مذهبی پخت و توزیع میشود.
حجت الاسلام علیپور دیدار با سادات و به راه انداختن کاروان شادی را از دیگر برنامههای مناسبتی عید سعید غدیر خم در شهرستان انزلی اعلام کرد و افزود: کاروان خودرویی نیز توسط مساجد برپا میشود.
وی با بیان اینکه ۳۰ میلیون تومان برای برگزاری مسابقه کتاب خوانی امیرالمؤمنین هزینه شده است که ۱۵ میلیون تومان این مبلغ برای اهدای جوایز در نظر گرفته شده است، گفت: ویژه برنامه عفاف و حجاب نیز همزمان با عید غدیر و هفته عفاف و حجاب در منطقه آزاد برگزار میشود.
حجت الاسلام علیپور اضافه کرد: به منظور آشنا کردن کودکان و نوجوانان با عید غدیر، برنامههای مناسبتی توسط خانههای قرآنی برگزار میشود و گروههای تواشیح نیز در سطح شهر اجرای برنامه دارند.
برگزاری راهپیمایی غدیر
رئیس تبلیغات اسلامی رودسر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمام هیئتهای شهرستان رودسر امشب و فردا ایستگاههای صلواتی برپا میکنند، اظهار کرد: طبخ طعام غدیری نیز در این روز بزرگ انجام میشود.
حجتالاسلام حسین عزیزی با اشاره به استقبال خوب مردم از پویش طبخ غذا در عید غدیر گفت: جشن غدیر توسط روحانیون سازمان تبلیغات اسلامی در سطح شهرستان برگزار میشود.
وی تصریح کرد: راهپیمایی غدیر به منظور گرامیداشت عید سعید غدیر و پاسداشت حجاب نیز از دیگر ویژه برنامههای مناسبتی این ایام است.
آذین بندی شهر و تقدیر از دانش آموزان سید در شهرستان فومن
رئیس اداره تبلیغات اسلامی فومن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فضاسازی برای عید غدیر بیان کرد: خیابانهای شهر با پرچمهای مزین به روایات مربوط به امامت و ولایت آذین بندی شده و این موضوع به تمام بخشداران و دهیاران ابلاغ شده است.
حجت الاسلام راثی با بیان اینکه محتوای مناسبتی برای گروههای مختلف ویژه عید غدیر تولید و نشر داده شده است، ادامه داد: از شخصیتهای علمی و فرهنگی دعوت کردیم تا دقایقی درباره غدیر صحبت کنند و محتوای تولید شده در زمانهای مختلف بارگذاری و نشر داده میشود.
وی با اشاره به پخت بیش از ۲۰ هزار غذای نذری در عید غدیر تصریح کرد: بیش از ۶۰ روستا با پخت ۱۱۰ پرس غذا به اهالی خود اطعام میکنند.
حجت الاسلام راثی با بیان اینکه مسابقات ورزشی به مناسبت عید غدیر و با محوریت مساجد و روحانیون در سطح شهرستان برگزار میشود افزود: قرار است در جشنی از ۲۰۰ دانش آموز سید و سیده با تقدیم هدایایی تحلیل شود.
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