فعالیت شعرا راهی مهم برای انتشار روایت غدیر است

قاسم مهرنیا از ذاکران اهل بیت (ع) شهر بجنورد در حاشیه اختتامیه «تشکیل مجمع جهانی شاعران ترک زبان اهل بیت (ع)» در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان توجه به واقعه غدیر در شعر و ادبیات کشور گفت: ذاکر و مداح اهل بیت (ع) هستم و نسبت به خاندان نبوت عشق می‌ورزم. غدیر واقعه بسیار بزرگی است و لازم است که ما هم آن را بزرگ بداریم چرا که غدیر برنامه‌ای بود که از طرف خداوند به حضرت رسول (ص) اعلام شد که «الیوم اکملت لکم دینکم» یعنی دین شما امروز کامل می‌شود؛ با ولایت علی (ع). این مسئله اختیاری نبود بلکه فرمانی الهی بود که به حضرت رسول اکرم (ص) امر شد آن هم در زمانی مثل حجه الوداع.

وی افزود:‌ در کنار برکه غدیر خم، جبرئیل (ع) دست حضرت را گرفت و گفت از این جا دیگر یک قدم به این طرف و آن طرف نرو. خاصیت اعلام در زمان حج این است که هر فردی از شهری به حج می‌آید و وقتی بازمی‌گردد می‌تواند سفیری برای واقعه غدیر به در شهر و موطن خود باشد تا دیگر جای هیچ شک و شبهه‌ای برای هیچ کسی نماند. همین جا بود که حضرت فرمودند: من کنت مولاه فهذا علی مولاه. در آن زمان همه به امیرالمومنین (ع) تبریک گفتند اما متأسفانه بعد از درگذشت حضرت رسول (ص) عهد و پیمان را شکستند.

این‌مداح اهل بیت در ادامه گفت: مسئله غدیر در شعر بسیاری از شعرای آئینی وارد شده است. واقعه غدیر در کنار واقعه عاشورا مورد توجه بسیاری از شعرا و ادبا بوده و بسیار درباره آن قلم‌فرسایی کرده‌اند که امروز هم بسیار مورد توجه است و با برنامه‌ها و جشنواره‌ها تلاش می‌شود که توجه‌ها بیشتر هم بشود. امیدواریم همین طور پیش برود تا واقعه غدیر که برای ما شیعیان بسیار مهم است به گوش همه جهانیان برسد.

مهرنیا در پایان گفت: باید بدانیم که اگر کسی مانند علامه امینی کتاب «الغدیر» را نمی‌نوشت ما خیلی عقب بودیم. در کل مصر که فقط ۴ شاخه مذهب سنی داشتند، وقتی علامه امینی این کتاب را به مفتی الازهر مصر داد او تشیع جعفری را پذیرفت. بنابراین اگر علما و اندیشمندان و شعرا در این وادی قدم بگذارند کاری خواهند کرد که مانند علامه امینی تبدیل به منابعی مهم برای انتشار غدیر شود.