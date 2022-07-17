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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۰۱

مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز مطرح کرد؛

تکمیل پروژه بیمارستان فردیس در گرو مشارکت و تعامل ادارات

تکمیل پروژه بیمارستان فردیس در گرو مشارکت و تعامل ادارات

البرز- مدیر کل دفتر فنی استانداری البرز گفت: تکمیل پروژه بیمارستان فردیس در گرو مشارکت و تعامل ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فانی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روند احداث بیمارستان ۲۶۰ تخت خوابی فردیس در خصوص فعال‌سازی جبهه‌های کاری مربوط به ساختمان مرکزی و اجرای ساختمان‌های جنبی و محوطه سازی و دیوار کشی نکاتی را متذکر شد و تصریح کرد: با مدیریت صحیح کارگاهی و حل و فصل مشکلات پیش رو می‌بایست بیمارستان شهرستان فردیس تا هفته دولت سال جاری به پایان برسد و هیچ مسئله‌ای نباید خللی در روند پیشرفت پروژه ایجاد کند.

وی در ادامه این بازدید از مراحل اجرای هرس کامل و سر زنی درختان در مسیر احداث شبکه برق رسانی به بیمارستان فردیس بازدید به عمل آورد و از زحمات مدیریت شهری و پرسنل شهرداری فردیس تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: موضوعات پیش رو بیمارستان فردیس جز در سایه تعامل ادارات و نهادهای خدمات‌رسان میسر نخواهد شد.

کد مطلب 5540811

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