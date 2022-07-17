۲۹۰۰ تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان بوشهر توزیع شد

خسرو عمرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تأمین و توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان بوشهر تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای دستور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیک برای تحویل کودهای یارانه‌ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی اقدامات لازم انجام شده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه سه هزار ۴۹۸ فقره حواله الکترونیکی صادر شده است.

وی افزود: این میزان حواله معادل دو هزار و ۸۹۰ تن انواع کودهای شیمیایی است که از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌ها صادر شد.

عمرانی ادامه داد: این میزان کود توسط کارگزاران کود شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی شهرستان‌ها توزیع شده است.