۲۹۰۰ تن کود شیمیایی بین کشاورزان استان بوشهر توزیع شد

خسرو عمرانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تأمین و توزیع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان استان بوشهر تلاشهای گستردهای صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در راستای اجرای دستور وزیر جهاد کشاورزی در خصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیک برای تحویل کودهای یارانهای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی اقدامات لازم انجام شده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در همین راستا از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه سه هزار ۴۹۸ فقره حواله الکترونیکی صادر شده است.
وی افزود: این میزان حواله معادل دو هزار و ۸۹۰ تن انواع کودهای شیمیایی است که از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها صادر شد.
عمرانی ادامه داد: این میزان کود توسط کارگزاران کود شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی شهرستانها توزیع شده است.
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