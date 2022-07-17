۷۷ بیمار جدید کرونایی در یزد شناسایی شدند

علیرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۴۹ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۷۷ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی عنوان کرد: از این تعداد ۱۵ بیمار در بیمارستان بستری هستند و ۶۲ بیمار در منزل دوران نقاهت را سپری می کنند.

اسلامی بیان کرد: در شبانه روز گذشته، یک بیمار بیمار مبتلا به کرونا در شهرستان خاتم قربانی کرونا شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد یادآور شد: در حال حاضر ۶۲ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان یزد بستری هستند که از این تعداد ۱۳ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات درمانی دریافت می‌کنند.