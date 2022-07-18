موکب سلامت تامین اجتماعی در مرز مهران مستقر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهریار سلیمانی عصر یکشنبه در دیدار با معاون استانداری ایلام اظهار کرد: توسعه فضاهای درمانی، ملکی شدن بیمارستان شهدای زاگرس ایلام، ایجاد درمانگاه در شهرستان‌های دره شهر، آبدانان، سرابله و خرید تجهیزات پزشکی و دارویی از جمله اقدامات مدیریت درمان تامین اجتماعی بوده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام در این جلسه با اشاره به راه‌اندازی موکب سلامت تامین اجتماعی در مرز مهران، اضافه کرد: موکب سلامت تامین اجتماعی استان ایلام در مرز مهران به مدت ۱۷ شبانه روز با تخصص‌های پزشک عمومی و متخصص، داروخانه، تزریقات و پانسمان، خدمات دندانپزشکی و… به صورت رایگان به زوار اهل بیت خدمت می‌کند.

سلیمانی افزود: تمامی ماموریت‌های کادر درمان از طریق بسیج جامعه پزشکی صادر می‌شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایلام با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با سازمان و استان‌های معین، گفت: تاکنون به صورت هفتگی جلسات کارگروه اربعین برگزار شده است و روسای کار گروه انتخاب و تیم‌های بسیج جامعه پزشکی استان‌ها مشخص شده‌اند.