به گزارش خبرنگار مهر، رضا صادقی خواننده موسیقی پاپ کشورمان طی تازه‌ترین دور اجراهای خود در تهران، شامگاه روز یکشنبه بیست و ششم تیرماه و شب عید سعید غدیرخم تعدادی از آثار منتخب خود را به تهیه‌کنندگی میلاد ماهان راد برای طرفدارانش در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران اجرا کرد.

این خواننده در نوبت دوم کنسرتش که علیرضا منصوریان مهمان ویژه آن بود، ضمن قدردانی از حمایت طرفدارانش برای برگزاری کنسرت و انتشار تولیدات موسیقایی اش گفت: لطفاً حواستان به خودتان باشد ما روزهای بسیار تلخی را گذراندیم و عزیزان دلبری را از دست دادیم. خودِ من علی انصاریان یکی از بهترین دوستانم را از دست دادم و می‌دانم بسیاری از ما عزیزانی را به واسطه کرونا از دست دادیم که زندگی همه را تحت تاثیر قرار داد. درهمین شهرها پدرها، مادرها، خواهرها، برادرها و رفیق‌هایی رفتند که اگر امروز بودند، لبخندشان کنار ما جذاب‌تر بود.

وی پس از این صحبت‌ها اظهار کرد: اما در همین روزهای تلخ عزیزانی بودند که کنار مردم ماندند و با تمام وجودشان از ما مراقبت کردند. پس از شما خواهش می‌کنم به احترام کادر درمان کشور بایستید و این عزیزان را تشویق کنید. من با خودم عهد بستم که اگر کرونا تمام شد و من زنده باشم تا زمانی که روی صحنه می‌آیم در هر برنامه‌ای نام این عزیزان را بگویم تا همیشه یادمان بماند که آنها در این سالهای سخت چه کار بزرگی را برای ما انجام دادند.

صادقی که همواره یکی از خوانندگان مطرحی است که می‌تواند قدرت کارگردانی خوبی در مواجهه با مخاطبانش داشته باشد، در بخش ابتدایی کنسرت خود ضمن گرامیداشت عید سعید غدیر خم گفت: من باورهایم را دوست دارم و آنها را هم به هیچکس تحمیل نمی‌کنم اما اجازه هم نمی‌دهم که کسی باور من را زیر سئوال ببرد چون برای خودم بسیار جذابند. بنابراین امشب بسیار خوشحالم که در شب عید غدیر پیش روی شما قرار گرفتم. شرایطی که من را یاد خاطره‌ای از پدرم انداخت. اینکه او همواره از کودکی به ما از حضرت علی حدیثی را آموخت که کفاره بزرگترین گناه‌های یک انسان، هدیه لبخند او به دیگران است و ما از بچگی آموختیم که اگر کسی را اذیت می‌کنیم او را به خنده وا بداریم تا شاید خدا ما را ببخشد. من امیدوارم همیشه خنده‌هایمان باعث شود تا خدا ما را بغل کند.

این خواننده که در کنسرت شب گذشته خود بود که پس از خواسته یکی از طرفداران حاضر در سالن که با صدای بلند از او اجرای یک آهنگ مورد علاقه اش را درخواست کرد، انتقاد غیر مستقیمی هم به واکنش تند برخی از خوانندگان در برخی کنسرت‌ها به حاضران دربرنامه هایشان کرد و به هوادارش قول داد که بخشی از قطعه درخواستی او را در لابه لای کنسرت اجرا کند. فضایی که در بخش پایانی کنسرت بدون مشارکت نوازندگان به دلیل نبودن قطعه در فهرست آثار انتخاب شده برای این کنسرت به وقوع پیوست و شرایطی را ایجاد کرد که مخاطبان سالن به جهت این حرکت شایسته رضا صادقی از او تشکر کنند.

این هنرمند در بخش دیگری از کنسرت خود بود که به کودکان خردسال حاضر در سالن اشاره کرد و گفت: برخلاف دوستانی که می‌گویند کنسرت‌ها جای بچه‌ها نیست، بنده معتقدم که کنسرت جای بچه هاست چرا که در این شرایط سخت بچه‌های ما نباید غصه بخورند و با ورود به چنین کنسرت‌هایی حالشان خوب باشد. پس از همه شما می‌خواهم به افتخار همه کودکان و نوجوانان سرزمینم آنها را تشویق کنید.

برگزاری کنسرت رضا صادقی با همراهی گروه «مشکی پوشان» در شرایطی بود که او تلاش کرد ضمن اجرای برخی از آثار خاطره ساز خود در فصل اول فعالیت‌های خود پیرامون حوزه موسیقی، آثار جدید و سالهای اخیرش را نیز به طرفداران ارائه کند. شرایطی که به دلیل تسلط او برای همراه کردن مخاطبانش با موسیقی اجرا شده و همچنین صحبت‌ها و شوخی‌هایی که با حاضران در سالن داشت، کنسرت قابل قبولی را پیش روی مخاطبان قرار داد. کنسرتی که به طور حتم از دریچه نگاه منتقدان می‌تواند دربرگیرنده نکات مثبت و منفی فراوانی باشد، اما در شرایطی که برخی از خوانندگان به دلیل برخی اظهاراتشان روی صحنه و همچنین نکات دیگری که نشان از کم توجهی آنها به مخاطبان دارند، فضای ناراحت کننده‌ای را در برخی اجراها ایجاد می‌کنند، کنسرت رضا صادقی یکی از کنسرت‌های قابل قبولی بود که در این روزها برای علاقه مندان به این سبک موسیقایی اجرا شد.