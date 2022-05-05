چالش «دکتر نون» و مصدق/ یک روایت تاریخی با صدای رضا صادقی ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» به کارگردانی هادی مرزبان و بازی حامد کمیلی در نقش دکتر نون و بهنام تشکر در نقش دکتر مصدق تا ۲۳ اردیبهشت ماه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر روی صحنه است.

به تازگی تیزر این اثر نمایشی با صدای رضا صادقی که به صورت اختصاصی برای این نمایش قطعه‌ای را خوانده، منتشر شده است.

این نمایش از رمانی به همین نام نوشته شهرام رحیمیان توسط دلارا نوشین و محمد وفایی برای صحنه آماده شده است.

در یادداشت هادی مرزبان بر این نمایش آمده است:

«نمایش «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» درامی است بازگو کننده یک مثلث عشقی که در آن دکتر نون کاراکتر اصلی داستان میان عشق به زنش و دکتر محمد مصدق گیر می‌افتد و با انتخاب یکی از آنها بلای جانکاهی به سرش می‌آید که ممکن بود با انتخاب طرف دیگر نیز به همین سرنوشت دچار شود.

او مانند قهرمانان تراژدی‌های بزرگ محکوم است به فنا و تلاش من به عنوان کارگردان نشان دادن حالات روحی و روانی او و پریشان حالی و اوهامی است که دچارش شده است که این امر در تک تک عناصر اثر، از متن اقتباس شده گرفته تا طراحی‌ها و بازی‌ها لحاظ شده است. فضایی سیال ذهن و مالیخولیایی که اگرچه شکلی به ظاهر رئالیستی دارد اما از آن فرسنگ‌ها فاصله می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در این نمایش مخاطب محترم باید مد نظر داشته باشد، در نظر نگرفتن عنصر زمان به شکل خطی و روایت تاریخی آن است، چرا که همه اتفاقات زاییده ذهن هذیان زده قهرمان ماست، او در دوران آشوب زده‌اش گاهی تقدم و تاخرحوادث را برهم می‌ریزد و آنها را آن گونه که دوست دارد کنار هم می چیند.»

حامد کمیلی، شیوا مکی‌نیان، عارفه معماریان، زهره پرتوی، شهرزاد پورفرد، کامبیز امینی، علی خازنی، محمدرضا بختیاری، سامان تیرانداز و با حضور… بهنام تشکر (در نقش دکتر محمد مصدق)، مرجان آقانوری، آیه قبادیان، غلامرضا پودینه، شاهین علیپور، فائزه زکاوتی، نازنین سمر، زهره رستگار مقدم، ابوالفضل وزیری، سجاد احمدی‌نیا، محمدرضا خسرویان، علی یارلو، مهراد ابریشم کار، حمیدرضا ژاله، آرش نظری، آرزو صرّاف‌رضائی، گلریز ابراهیم، لیدا حکانی، معصومه آمدگی، لیلا احمدی، محدثه سیفی، کسری ریاحی، کیمیا نوری، آصف جعفری، نرگس میرفتاح، غزال فرشیدفر، فاطمه لنگری، طاها نوری، علیرضا چمن‌ورز، رضا بخشی، محمد رجبیان، سارا همتی، نیما علایی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

تیزر نمایش را اینجا ببینید.

عکس‌ها از سامان تیرانداز است.