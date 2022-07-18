غدیر یک مفهوم مترقی و نجات بخش و روز اخوت و برادری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد سعیدی تولیت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و امام جمعه قم به مناسبت روز عید سعید غدیر خم پیامی صادر کرد.

متن پیام تولیت آستان مقدس بانوی کرامت به شرح ذیل است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

«الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا»

روز هیجدهم ذی الحجه در بیان ائمه هدی علیهم السلام و معارف اسلامی عید الله الاکبر، یوم العهد المعهود، یوم المیثاق المأخوذ و اشرف الاعیاد معرفی شده است.

باعنایت به آیات الهی غدیر نشانه عظمت، بزرگی، جامعیت مکتب حیات بخش و عزت آفرین اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وسلم، نقطه قدرت و وحدت اسلام است. روزعید غدیر روز یأس دشمنان، کفار، منافقان و شیاطین است که خداوند بزرگ فرمودند: الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دینِکُمْ ” غدیر یک مفهوم مترقی و نجات بخش، روز اخوت و برادری، روز تمسک به حبل متین و عروه الوثقی الهی، جلوه‌ای دیگر از بعثت و چون آن روز درخشان و ماندگار است.

غدیر در واقع اقیانوس فضائل، مناقب وکمالات امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام است. غدیر یکی از روزهای بزرگ خداست که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم پرچم دار امت اسلام را برای پس از خود معرفی کرد.

خطبه رسول خدا صلی الله علیه و آله روز عید غدیر تبیین کننده جایگاه ولایت، امامت، سیاست، حکومت و نقش پر رنگ مردم در آن و بشارت به آمدن منجی عالم بشریت است.

غدیر تنها یک روز نیست بلکه دامنه آن به بلندای تاریخ است غدیر یک بِرکه نیست بلکه چشمه کوثری است که تا قیامت خواهد جوشید بزرگداشت و عید گرفتن، اطعام نیازمندان، رسیدگی به امور دیگران، رفتن به خانه سادات، صله رحم، روزه گرفتن، زیارت مشاهد مشرفه، عبادت و ذکرخدا و … از جمله آداب و دستورهای این روز مهم است.

اینجانب با تبریک این روز بزرگ به ملت شریف ایران و به ویژه مردم ولایتمدار قم و سادات جلیل القدر و خادمان آستان نورانی حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام وخانواده های محترم ایشان، امیدوارم همه ما در عصر حاضر با اقتدا به امیرالمومنین علیه السلام و تحت زعامت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی جز زمینه سازان ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم.