سیاوش نورپور نوازنده پیشکسوت موسیقی ایرانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، سیاوش نورپور نوازنده تار، سه تار، تنبور و آهنگسازموسیقی ایرانی و محلی کرمانشاهی دار فانی را وداع گفت.

این هنرمند در بیست و هشتم آذر ماه سال ۱۳۲۸ در محله‌ی فیض‌آباد متولد شد. از سال ۱۳۵۰نزد استاد منصور معارفی ردیفهای موسیقی ایرانی را فرا گرفت و از همان سال تا سال ۱۳۵۳ با ارکستر فرهنگ و هنر موسیقی کرمانشاه همکاری مستمر داشت.

مرحوم نورپور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همکاری خود را با رادیو و تلویزیون کرمانشاه آغاز کرد و در سال ۱۳۵۸ با گروه مرکزحفظ و اشاعه موسیقی کرمانشاه با نظارت مرحوم مسعود زنگنه سرپرستی گروه تنبور نوازان را بر عهده گرفت. شهرام ناظری، سیدجلال‌الدین محمدیان، مرحوم منوچهر طاهرزاده، مرحوم حشمت اله لرنژاد، حسین البرزی و علی علیئی از جمله خوانندگانی بودند که وی با آنها همکاری داشت.

گروه هنر خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند ارزنده موسیقی کشورمان را به خانواده وی و جامعه موسیقی کشور تسلیت می‌گوید.