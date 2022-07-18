به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «پیکاسوهای کوچک» عنوان نمایشگاه نقاشی هنرجویان اکرم السادات شرق آزادی است که روز ۲۳ تیر در نگارخانه و آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری نور گشایش یافت و تا ۲۹ تیر در این نگراخانه برپا است.

در استیتمنت نمایشگاه کودکان نقاش آمده است: «این مداد رنگی نیست که در دستان کودک می‌بینید دارد با آن نقاشی می‌کشد! این احساسات رنگی اقیانوسی بالقوه است که چندسال بیشتر نیست مسافر جهان شده و آن را شفاف و شیشه‌ای می‌ریزد روی سپیدی دفتر.پس سوار بادبادک خیالش شوید و بگذارید از دیدن دنیای درونش حیرت زده بمانید. او از این شگفتی کلید سوال می‌سازد و از سوالی به سوال دیگر سفر می‌کند. این همان فلسفه برای کودکان است که این بار از دریچه‌ی نقاشی قرار است چراغ اندیشیدن را در جان کودک روشن کند. چراغی که می‌تواند روزی به خورشید تبدیل شود.»