رفع اختلافات تاریخی؛ محور مذاکرات وزرای خارجه کره جنوبی وژاپن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای خارجه کره جنوبی و ژاپن به منظور حل و فصل اختلافات تاریخی میان دو کشور با هم دیدار و گفتگو کردند.

«پارک جین» وزیر امور خارجه کره جنوبی روز دوشنبه با «یوشیماسا هایاشی» همتای ژاپنی خود در توکیو دیدارکرد. این دیدار در حالی صورت گرفت که دو طرف امید دارند که بتوانند بر اختلافات تاریخی میان خود غلبه کنند و روابط تیره و تار توکیو و سئول را بهبود بخشند.

این اولین سفر وزیر امور خارجه کره جنوبی به پایتخت ژاپن پس از روی کار آمدن «یون سوک یول» رئیس جمهور جدید کره جنوبی در ماه مه، است.

وزیر خارجه کره جنوبی پیش از عزیمت به ژاپن در صحبت با خبرنگاران در سئول سفر خود را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود که به طرف ژاپنی خواهد گفت که رئیس جمهور این کشور اراده قوی برای بهبود روابط با ژاپن را دارد.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که آمریکا همزمان از متحدان اصلی خود در آسیا خواسته تا روابط خود را بهبود بخشند و به جای اختلاف نظر در زمینه‌هایی مانند برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی و نفوذ فزاینده چین همکاری کنند.

مقامات ژاپنی با تاکید بر اهمیت ویژه بهبود روابط میان دو کشور می‌گویند آنها به دنبال پیشنهادات سئول برای حل و فصل اختلافات دو جانبه است، از جمله در خصوص دستور دادگاه کره جنوبی برای توقیف دارایی‌های شرکت‌های ژاپنی متهم به عدم پرداخت غرامت به برخی از کارگران دوران استعمار این کشور هستند.

انتظار می‌رود دادگاه عالی کره جنوبی در ماه اوت یا سپتامبر تصمیم نهایی خود را در مورد این دارایی‌ها اتخاذ کند و توکیو نسبت به عواقب جدی در صورت اجرای دستورات دادگاه هشدار داده است.