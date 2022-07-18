واقعه غدیر اعلام حقانیت دین و سلسله امامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محبی پور در آئین جشن غدیر و گرامیداشت سالروز تشکیل شورای نگهبان در لارستان اظهار داشت: بدون شک چنین تفکر و برداشتی از وظایف و رسالت سنگین شورای نگهبان یک خطای راهبردی در مسیر و مسئولیتهای مهم این نهاد مهم انقلابی محسوب میشود.
وی برخی وظایف و رسالت سنگین نهاد شورای نگهبان را یادآور شد و گفت: چنانچه مسئولیت شورای نگهبان را به همین مساله انتخابات که طی فرآیندی ۲ سالی یکبار است خلاصه و محدود کنیم بدون شک بازی را باختیم و به آن اهداف اصلی و مسیر واقعی خود فاصله خواهیم گرفت.
وی بیان کرد: شورای نگهبان که مهمترین و بالاترین مسئولیت و وظیفه اش پاسداری از انقلاب اسلامی، قانون اساسی و دستاوردهای این نظام دینی و الهی است باید این صحنه دفاع و مسئولیت را همواره نشان دهد و مردم و افکار عمومی خود به این باور می رسند که در عرصه انتخابات چه کسانی در مسیر انقلاب بوده اند و چه افرادی از ریل انقلاب و نظام خارج شده اند.
وی مبنای اصلی و حرکت رو به جلوی جمهوری اسلامی را قانون اساسی دانست و گفت: باید بپذیریم که هرکسی از این مبنا و اصل اساسی عبور کند از حاکمیت خود نیز عدول کرده و امروز بالاترین و مهمترین وظیفه نهاد شورای نگهبان پاسداری از این حریم به دور از هر گونه نگاههای سیاسی است.
معاون استاندار فارس گفت: وظایف شورای نگهبان در حقیقت در صحنه دفاع از دین و قانون اساسی متجلی میشود و اصل و مأموریت خطیر شورای نگهبان که حفاظت و پاسداری از این حریم است باید در صحنههای مختلف و پیوسته نیز نمایان شود.
محبی پور یادآور شد: رسالت سنگین شورای نگهبان که پاسداری از آرمانها و حفاظت از اسلام و حریم انقلاب اسلامی است باید در طول سال و در صحنههای گوناگون ظهور کند.
وی به برگزاری جشنها و گرامیداشت مناسبهای انقلابی و دینی در ایام مختلف اشاره کرد و گفت: این خود بهترین مصداق برای جهاد تبیین و بازشناسی و بازگویی دستاوردهای انقلاب اسلامی و اسلام است.
معاون استاندار فارس همچنین به موضوع برگزاری جشنهای روز عید غدیر اشاره کرد و گفت: به نظر میرسد از اصل و ماهیت اصلی و واقعی واقعه غدیر تا حدودی غفلت شده است.
محبی پور تصریح کرد: ماهیت اصلی این واقعه مهم نباید تنها در من کنت مولی فهذا علی مولا خلاصه شود و اگر بخواهیم تنها به این موضوع و معرفی صرف یک شخص اکتفا کنیم جفای بزرگی در حق مولا امیرالمومنین علی (ع) و سلسله امامت کرده ایم.
وی گفت: واقعه تاریخی غدیر در حقیقت اعلام حقانیت دین و سلسله امامت است و بدون شک تنها به معرفی صرف یک شخص نیست و محدود کردن این واقعه به این موضوع جفای بزرگی در حق امامت مولای متقیان علی (ع) و اسلامیت ناب محمدی (ص) است.
وی گفت: البته این موضوع مهم تاریخی تاکنون در گوشه تاریخ مغفول مانده است، چون اسلام نگهبان نداشته و باید چشمان بصیر و گوشهای شنوایی همچون عمارها میبود، تا این رسالت سنگین را با گوش شنوا و چشمانی با بصیرت برای بشریت تبیین میکرد.
وی تصریح کرد: چنانچه وجود و رخنه بسیاری از مکتبهای سیاسی و فرقههای مختلف مذهبی امروزه در راستای غفلت از آن مسیر واقعی امامت و غافل شدن از محتوا و ماهیت اصلی غدیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مسیر رو به پیشرفت و عزتمندانه انقلاب اسلامی در عرصههای مختلف اشاره کرد و گفت: مسیر رو به جلوی انقلاب اسلامی با قوت و جدیت ادامه دارد.
محبی پور تصریح کرد: شاید تا حدودی این مسیر کند شود و در مواقعی سرعتش کم شود اما سیر تحولات در همه صحنهها و عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی و نظامی و شاخصهای دیگر به خوبی نمایان است.
محبی پور با بیان اینکه در طول این ۴۳ سال گذشته شوکهای سنگینی در راه و مسیر انقلاب اسلامی وارد شده و دشمنان و بدخواهان هم تلاش کردند تا همواره در راه پیشرفت و توسعه این نظام خلل ایجاد کنند، گفت: اما مهم این است که این مسیر رو به صعود همچنان ادامه داشته و البته برای کسانی که مسئولیت دارند نیز این مسیر سنگینتر است.
وی اضافه کرد: نکته حائز اهمیت و جالبتر آنکه این مسیر عزتمندانه و پیشرفت قابل ملاحظه جمهوری اسلامی برای کسانی که از بیرون به دستاوردهای انقلاب اسلامی میاندیشند بیشتر و واقعیتر خود را نشان داده است.
محبی پور با یادآوری و مقایسه تحولات امروزمان در همه صحنهها با دهه ۷۰ و حدود ۳۰ سال پیش نیز گفت: تحولات چشمگیر و پیشرفتهایی که در همه عرصهها و صحنههای گوناگون برای جمهوری اسلامی اتفاق افتاده بدون شک با ۳۰ سال پیش تفاوت فاحش دارد و این پیشرفتها در زمینهها و شاخصهای توسعهای به خوبی قابل ملموس است.
وی افزود: کسانی که از بیرون نگاه میکنند و حتی دشمنان این انقلاب بهتر میفهمند که در عرصه داراییهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دایره نفوذ تفکرات و آرمانهای انقلاب اسلامی نسبت به گذشته چه پیشرفتهایی داشته ایم.
محبی پور ادامه داد: این مسیر پیشرفت در موضوع هستهای و این همه تحولات چشمگیر در این صحنه مهم قابل مشهود است و امروز جمهوری اسلامی با اتکا به توان و دانش بومی و دانشمندان خود به یکی از قدرتهای اصلی هستهای در جهان تبدیل شده است.
او به برخی شاخصها و عملکرد دولت سیزدهم در حوزههای مختلف هم اشاره کرد و گفت: این دولت از مردادماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد هنور به یک سال هم نمیرسد اما عملکردش در همه حوزهها و بخشهای مختلف از جمله همین مساله اقتصاد، تحولات چشمگیر در حوزه پزشکی و دارو و قدرت نفوذ و عزتمندانه ایران در عرصه بین المللی به خوبی نمایان است.
وی گفت: دولت با مردمی کردن اقتصاد و طرح تحول و مدیریت یارانهها در حقیقت به دنبال اجرای عدالت اجتماعی است امروزه دولت یارانهها را هدفمند کرده و اگر یارانه ای میخواهد پرداخت شود و همان میزان باید به دست خود مردم برسد.
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