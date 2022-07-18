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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۹:۲۱

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۱۷۷

برپایی سفره یک کیلومتری به مناسبت عید غدیر در لرستان

برپایی سفره یک کیلومتری به مناسبت عید غدیر در لرستان

خرم‌آباد- مسئول بسیج سازندگی لرستان از طبخ ۲۰ هزار پرس غذا و برپایی سفره یک کیلومتری به مناسبت عید غدیر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان جهانبخش امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم اظهار داشت: در دهه امامت و ولایت برنامه‌های متنوعی در بسیج سازندگی اجرا کردیم که یکی از این برنامه‌ها طبخ ۲۰ هزار پرس غذا و سفره یک کیلومتری است که در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر این ۲۰ هزار طبخ غذا، بیش از ۱۰۰ هزار طبخ غذا در نقاط مختلف استان در عید غدیر انجام می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی لرستان بیان کرد: در ابتدای دهه امامت و ولایت بالغ بر ۴۰۰ رأس گوسفند نذری توسط گروههای جهادی و خیران ذبح و در روستاها و محله‌های حاشیه‌نشین توزیع شده است.

سرهنگ جهانبخش گفت: این برنامه در قالب نهضت مومنانه انجام شده و تمام طبخ غذاها به نام شهدای استان مزین هستند و در راستای کنگره شش هزار ۵۴۴ شهید لرستان انجام می‌شوند.

وی گفت: از ابتدای کرونا تا کنون بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار طبخ غذا توسط گروههای جهادی بسیج و خیران انجام شده است.

کد مطلب 5541406

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