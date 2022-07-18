برپایی سفره یک کیلومتری به مناسبت عید غدیر در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان جهانبخش امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک عید بزرگ غدیر خم اظهار داشت: در دهه امامت و ولایت برنامه‌های متنوعی در بسیج سازندگی اجرا کردیم که یکی از این برنامه‌ها طبخ ۲۰ هزار پرس غذا و سفره یک کیلومتری است که در حال انجام است.

وی افزود: علاوه بر این ۲۰ هزار طبخ غذا، بیش از ۱۰۰ هزار طبخ غذا در نقاط مختلف استان در عید غدیر انجام می‌شود.

مسئول بسیج سازندگی لرستان بیان کرد: در ابتدای دهه امامت و ولایت بالغ بر ۴۰۰ رأس گوسفند نذری توسط گروههای جهادی و خیران ذبح و در روستاها و محله‌های حاشیه‌نشین توزیع شده است.

سرهنگ جهانبخش گفت: این برنامه در قالب نهضت مومنانه انجام شده و تمام طبخ غذاها به نام شهدای استان مزین هستند و در راستای کنگره شش هزار ۵۴۴ شهید لرستان انجام می‌شوند.

وی گفت: از ابتدای کرونا تا کنون بالغ بر دو میلیون و ۷۰۰ هزار طبخ غذا توسط گروههای جهادی بسیج و خیران انجام شده است.