کشت کلزا و زعفران به جای پیاز و سیب زمینی در حاشیه دریاچه ارومیه

اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص راهکارهای مدیریت بحران خشک شدن دریاچه ارومیه در بخش کشاورزی و تغییر الگوی کشت گفت: از همان روزهای ابتدایی شکل گیری ستاد احیای دریاچه ارومیه، طرح جایگزینی محصولات گیاهی با نیاز آبی کمتر به جای محصولات گیاهی با نیاز آبی بیشتر آغاز شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی سپس ادامه داد: کشاورزان با وجود اینکه در اوایل کار با این طرح مخالفت میکردند اما امروز همراهی و مشارکت خوبی دارند و اصلاح الگوی کشت را در دستور کار خودشان قرار دادهاند.
وی ادامه داد: کشاورزان محصولاتی مانند پیاز، گوجه فرنگی، سیب زمینی که نیاز آبی بیشتری دارند را از زمینهای کشاورزی خود حذف کرده و محصولاتی با نیاز آبی کمتر مانند گیاه کلزا، گیاهان دارویی و زعفران را جایگزین کردند که برای معیشت و گذران خود کشاورزان نیز بسیار مناسب است.
وی با اشاره به اینکه کشاورزان در احیای باغات بیشتر به سمت گونههای کم آب بر مانند پسته رفتهاند ادامه داد: کشاورزان اگر این کار را نمیکردند با ۴۰ درصد تخفیف آب کشاورزی که اتفاق افتاده نمیتوانستند آب باغات و مزارع را مدیریت کنند و بخاطر همین با ۶۰ درصد آب تخفیفی الان توانستند هم تولید داشته باشند و هم در میزان آب مصرفی صرفه جویی کنند.
فتحی در مورد میزان آبی که صرفه جویی شده گفت: سازمان آب منطقهای از طریق بهسازی مسیلها و از طریق لایروبی مسیلها، آب صرفه جویی شده را به پیکر دریاچه ارومیه منتقل کرد.
وی تاکید کرد: اجرای سیستمهای نوین آبیاری نیز به مصرف کمتر آب در بخش کشاورزی کمک کرده است.
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