افسانه های این ور آب و اون ور آب گردآوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمس در این دو جلد، بهترین افسانه های ایران و کشورهای اروپایی را همراه با بازنویسی و تغییرات گردآوری کرده است.

این دو جلد به صد افسانه فولکلوریک ایران و دیگر کشورهای جهان اختصاص دارد که 50 افسانه ایرانی، جلد اول و 50 افسانه اروپایی جلد دوم مجموعه را تشکیل می دهند.

"افسانه های این ور آب، افسانه های اون ور آب" برای طیف نوجوان گردآوری و تنظیم شده است.

همچنین "من من کله گنده" به تصویرسازی گل محمد خداوردی و "من، زن بابا، دماغ بابا" با تصویرگری علی نامور (نشر افق)،"قصه غبارکوچک"، "فاصله ای که پیر شد"، مجموعه افسانه های "قصه های دیو" (شباویز)، "قصه های نامادری"، "قصه های زیرکانه"، "قصه تنبل ها"، "قصه های روباه" (محراب قلم) و "تو مادر منی" و "طوطی و بقال" (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) از جمله آثار زیر چاپ محمدرضا شمس هستند که امسال منتشر می شوند.

از این نویسنده امسال در دومین جشنواره کتاب های برتر کودک و نوجوان، "بادکنک و اسب آبی" (نشر افق) مورد تقدیر قرار گرفت.