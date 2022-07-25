خیز جهاد دانشگاهی اردبیل برای ساماندهی گردشگری سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران اوچی بعدازظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت چهل و دومین سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی استان اردبیل برای ساماندهی گردشگری سلامت برنامه‌ریزی اساسی در دستور کار خود دارد و بازنگری طرح جامع گردشگری استان اردبیل به همت جهاد دانشگاهی اردبیل انجام گرفته است.

ووی با بیان اینکه استان اردبیل ظرفیت بسیار بزرگی در حوزه گیاهان دارویی دارد، گفت: ارزش افزوده گیاهان بومی انحصاری استان اردبیلی ارزش افزوده خوبی دارد و می‌تواند به عنوان یک چرخه اقتصادی مهم تلقی شود که هم اکنون ۲ شرکت دانش بنیان در استان اردبیل ویژه حوزه گیاهان دارویی با ۲۶ محصول فناورانه در حال تجاری سازی محصول خود هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل بیان کرد: با برگزاری طرح ملی اشتغال خانگی تاکنون ۱۳۰۰ نفر اتصال به بازار در سطح استان اتفاق افتاده است که تلاش می‌کنیم تا دو سه ماه آینده این آمار به بالای ۲ هزار اتصال برسد.

اوج

اواوچی ادامه داد: در طرح سرباز ماهر با کمک جهاد دانشگاهی بیش از ۷ هزار نفر سرباز در پادگان‌های استان اردبیل در دوره‌های مهارتی شرکت کردند که امسال به دلیل اجرای موفقیت‌آمیز این طرح مجوز شرکت ۱۶ هزار نفر را دریافت کردیم.

وی با بیان اینکه نامگذاری سال‌جاری با عنوان سال «تولید دانش‌بنیان» و «فناورانه را د کر» کار جهاد دانشگاهی را دوچندان کرده است، افزود: در ۱۰ سال گذشته با فعالیت مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی در استان بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ خانواده فرزنددار شده‌اند.

پروژه‌هاییرئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت: از دیگر پروژه‌هایی که طرح توجیهی و دانش فنی آن در جهاد دانشگاهی استان اردبیل تأمین شده است تهیه نهاده‌های دامی برای طیور است و در استان اردبیل نیز به این محصول نیازمند هستیم مراحل تحقیقاتی و تهیه خط تولید به مسئولان استانی و جهاد دانشگاهی مرکز ارائه شده و امیدواریم بزودی این امر مهم فناوری نیز در استان اردبیل محقق شود.

اوچی با اشاره به کسب رتبه برتر جهاد دانشگاهی استان اردبیل در سال گذشته در حوزه فناوری و دانش بنیان افزود: در طول سال گذشته توانستیم در شهرستان‌های گرمی و پارس‌آباد ساختمان جهاد دانشگاهی را راه اندازی کنیم که اگر حمایت‌های لازم انجام شود در شهرستان مشگین شهر نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

وی از چاپ ۱۸۲ عنوان کتاب در انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل خبر داد و گفت: این انتشارات در سال ۱۳۹۹ به عنوان انتشارات برتر جهاد دانشگاهی کشور و سه عنوان از کتاب‌های آن به عنوان کتاب برتر سال استان اردبیل انتخاب شد.