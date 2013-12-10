انتقاد از ورود دلالان به حوزه گردشگری سلامت/ تدوین نظام یکپارچه گردشگری سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد علی نجفی صبح سه شنبه در حاشیه افتتاح پیشرفته ترین کلینیک فوق تخصصی بیمارستان چشم پزشکی نور اظهار داشت: این مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی از کارهای قابل ستایش بخش خصوصی است که جا دارد از آنها تقدیر و تشکر شود.

وی با اشاره به پذیرش بیش از 10 هزار و 500 بیمار خارجی در این مرکز چشم پزشکی افزود: بعضی از اینها ایرانیان مقیم خارج و برخی نیز افراد خارجی بودند که به لحاظ بالا بودن کیفیت و ارزان بودن خدمات به این مرکز برای درمان مراجعه کردند.

نجفی از همکاری سازمان میراث فرهنگی با مجموعه وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای برنامه ریزی به منظور ایجاد یک مدیریت یکپارچه در جذب توریسم سلامت، اظهار داشت: فعالیتهای مختلفی در ارتباط با جذب گردشگر سلامت در کشور انجام می شود اما انسجام کافی ندارد به طوری که بعضی ناهماهنگی ها باعث شده افراد دلال وارد این چرخه شوند و مشکلاتی را ایجاد کنند.

معاون رئیس جمهور خواستار ایجاد نظام یکپارچه برای ارائه خدمات در حوزه توریسم سلامت شد و گفت: من فکر می کنم اگر این مدیریت یکپارچه در کشورمان ایجاد شود بتوانیم بیماران بیشتری را از سایر کشورها برای درمان جذب کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به رقبای سرسختی که در منطقه برای جذب توریست سلامت فعالیت می کنند، تاکید کرد: کشور ما از امتیازات خوبی از جمله تجهیزات و علم پزشکی و همچنین تبحر و تخصص پزشکان برخوردار است که می تواند در عرض چند سال آینده به قطب جذب گردشگر سلامت در منطقه تبدیل شود.

وی از همکاری میراث فرهنگی، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برای ایجاد انسجام کافی در حوزه گردشگری سلامت خبر داد و گفت: قطعا با اعمال مدیریت یکپارچه خواهیم توانست در جذب بیماران خارجی به کشورمان موفق باشیم.

نجفی در ادامه از تشکیل کمیته چهارنفره با مسئولیت سازمان میراث فرهنگی و حضور نمایندگانی از وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات و کشور به منظور تسهیل در امر صدور روادید برای گردشگران سلامت خبر داد و گفت: من فکر می کنم با برنامه هایی که در وزارت امور خارجه مان می شود، مسئله روادید گردشگران با تشکیل این کمیته در دو ماه آینده حل خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین از جذب یک میلیون و 300 هزار توریست مذهبی در سال جاری خبر داد و گفت: جذب توریست یک فرآیند ضربتی و دفعی نیست و به تدریج قابل انجام است.