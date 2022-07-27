میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، افشین مهدوی اظهار داشت: از یکم فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ تا پایان تیرماه امسال به‌طور میانگین روزانه ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شده است.

وی افزود: میانگین توزیع روزانه نفت‌گاز در کشور در بازه زمانی یکم فروردین تا ۳۱ تیرماه امسال روزانه ۱۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده است.

میانگین مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۷ میلیون لیتر بود که این عدد حاکی از افزایش حدود ۱۴ درصدی مصرف بنزین کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین تا پایان تیرماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال (۱۴۰۰) در کشور است.

مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور از جمله اولویت‌هایی است که وزارت نفت و به‌تبع آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در صدر برنامه‌های خود قرار داده است، اما کاهش فاصله بین تولید و مصرف کنونی و افزایش خیره‌کننده مصرف بنزین در سبد سوخت خودروها زنگ هشدار واردات را به صدا درآورده است.