مصوبه دائمی شدن پرداخت وام ودیعه مسکن به مستأجران، ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص پرداخت هر ساله تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی در حدود اعتبارات مصوب امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران حائز شرایط را فراهم کند.

همچنین از دیگر شرایط وام ودیعه مسکن، امکان بازپرداخت اصل وام در موعد مقرر به بانک مرکزی به صورت یکجاست و تا قبل از سررسید، مستأجر بتواند صرفاً سود این تسهیلات را به صورت اقساطی بازپس بدهد.

ضمن اینکه بانک مرکزی مکلف به تأمین شرایطی شده که بانک‌های عامل وثایقی چون حساب یارانه افراد، سهام عدالت و امثال آنها را به عنوان ضمانت تسهیلات بپذیرند و در صورتی که این وثایق، تکافوی تسهیلات را داد، درخواست ضمانت مازاد از آنها از سوی بانک‌های عمل اعطای وام ودیعه مسکن ممنوع است.