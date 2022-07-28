روستاهای موجود در مسیر سیلاب نکات پیشگیرانه را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی شب گذشته و پیش بینی بارندگی برای امروز اظهار داشت: از همه شهروندان میخواهیم ضمن اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی نسبت به ترددهای درون و برون شهری احتیاط لازم را داشته باشند.
وی تاکید کرد: شهروندان از توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها به ویژه در شهرستانهای دماوند، شمیرانات و پردیس اجتناب کنند و رستورانها و اماکن گردشگری نیز از پذیرش گردشگران خودداری کنند.
استاندار تهران افزود: هموطنان نسبت به عدم توقف و پارک خودرو در اطراف درختان و ساختمانهای نیمه کاره توجه جدی داشته باشند.
منصوری سپس گفت: روستاهایی که در مسیر سیلاب قرار دارند نیز نکات پیشگیرانه را جدی بگیرند تا شاهد حادثه ناگوار نباشیم.
وی خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم در مورد بارندگی اندیشیده شده؛ اما رعایت نکات ایمنی و همراهی مردم نقش مؤثری در کاهش حوادث دارد؛ بنابراین خواهشمندیم شهروندان نکات را جدی بگیرند.
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