خدمت صدها طلبه در سراسر کشور از جمله برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد همتیان ظهر پنجشنبه در گردهمایی خادمان امام حسین (ع) در شهرکرد، اظهار کرد: برگزاری این گونه گردهمایی‌ها از جمله برکات انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی جوانان زیادی وارد حوزه‌های علمیه شدند، عنوان کرد: این مهم در حالی بود که پیش از انقلاب روحانیت غربت خاصی داشت.

استاد اخلاق حوزه علمیه قم با اشاره به فعالیت حوزه‌های علمیه در سراسر کشور، افزود: این تغییر از جمله برکات انقلاب اسلامی است که نتیجه آن خدمت صدها طلبه انقلابی و مؤمن در نقاط مختلف کشور است.

حجت‌الاسلام همتیان با تاکید بر اینکه باید قدر این نعمت را بدانیم، گفت: افرادی که در حوزه علمیه درس می‌خوانند و کسانی که در هیئت‌ها فعالیت می‌کنند پرچم شیعه بودن را در دست دارند و آن را بلند کرده اند.

وی ادامه داد: بلند کردن پرچم شیعه همان اعلام حمایت از امام زمان (عج) است که افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه خدمت در راه عاشورا و مکتب حسینی همچون جنگیدن در رکاب حضرت است، اعلام کرد: این افراد در حکومت امام زمان (عج) نقش خواهند داشت.