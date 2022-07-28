سفر از مرز چذابه به عتبات عالیات در عراق برقرار شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید میراحمدی گفت: در پی توافق‌های انجام شده با وزارت کشور عراق، از روز نخست ماه محرم مصادف با هشتم مرداد ماه، زائران حسینی می‌توانند همانند مرزهای مهران و شلمچه، از مرز زمینی چذابه هم به صورت انفرادی یا کاروانی عازم عتبات عالیات شوند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) خاطرنشان کرد: طبق هماهنگی‌های انجام شده بین مسئولان ایرانی و عراقی، روند ورود زوار ایرانی به عراق که از زمان برگزاری مراسم عرفه به صورت انفرادی و گروهی در جریان بود، در ایام ماه محرم نیز تداوم خواهد داشت.

میراحمدی یادآور شد: شرایط مورد نیاز عبور از مرزهای زمینی، داشتن گذرنامه معتبر به همراه کارت واکسن کرونا است.