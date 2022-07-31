هنرمند آملی تابلوهای نقاشی خود را به حراج گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، در اقدام نوع دوستی و خیرخواهانه ۱۳ تابلو با ارزش نقاشی از خانم شیما موسوی نژاد هنرمند خوش ذوق آملی در نگارخانه خورشید این شهر در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون ریال فروخته شد.

این هنرمند آملی در خصوص این اقدام خود به خبرنگار مهر گفت: در دو سال گذشته و به واسطه شیوع بیماری کرونا در منزل بودم و با کشیدن نقاشی برای کمک به بیماران سرطانی آرین اقدام کنم. شیما موسوی نژاد افزود: آثار عرضه شده در این نمایشگاه در زمینه‌های آزاد و طبیعت بوده که خوشبختانه با استقبال خوب علاقمندان هم برای تماشا و هم خریداران مواجه شد.وی همچنین از برپایی نمایشگاه مشابه دیگری بزودی در این شهر خبر داد.

مدیرعامل انجمن حمایت ازبیماران سرطانی آمل گفت: تعداد ۵۹ هنرمند در مدت یک هفته علاوه بر نمایش عمومی، بخش از عوائد حاصل از فروش آن را نیزبه بیماران زیر پوشش این انجمن اختصاص دادند.

محسن آسوری افزود: علاوه بر خانم موسی نژاد که همه ۱۳ تابلو نفیس نقاشی خود را به نفع بیماران به فروش گذاشت، بقیه هنرمندان نیز بخشی از فروش تابلوهای نقاشی خود را به این انجمن اهدا کردند.

وی ادامه داد: فارغ از اکران تابلوها از سوی هنرمندان، اقدام خیرخواهانه آنها برای کمک به بیماران سرطانی ستودنی و به نوعی ایجاد انگیزه برای بیماران تحت پوشش بوده است.

مدیر عامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی آرین با بیان اینکه هم اکنون هزار و ۹۵۰ پرونده بیماران مبتلا به سرطان زیرپوشش خدمات حمایتی و درمانی این انجمن در طول سال هستند، تصریح کرد: بیش از ۳ هزار شهروند آملی و غیرآملی از بیماران سرطانی آرین و فعالیت‌های این انجمن در طول سال کمک می‌کنند.

آسوری یادآورشد: ماهانه به طور میانگین بیش از ۸۰۰ میلیون تومان به عنوان مستمری و کمک هزینه‌های درمانی و رفاهی و معیشتی به بیماران و خانواده‌های آنان با کمک‌های مردمی پرداخت می‌شود.