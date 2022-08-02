استفاده درست از روان آبها راه مقابله با سیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هنوز سیل تهران را تهدید می‌کند گفت: شهرداری لایحه‌ای در رابطه با روان آب‌ها داشت اما برای انجام اصلاحات، این لایحه را پس گرفت و سیلاب‌ها نیز باید به این لایحه اضافه شود.

وی ادامه داد: برخی مسیل‌ها به بزرگراه و خیابان تبدیل شده است اما در برخی از اتوبان‌ها نیز اتفاقات خوبی رخ داده است در بزرگراه شهید باکری میزان زیادی سیلاب جاری شد اما از آنجایی که برای عبور آن فضایی پیش بینی شده بود حادثه‌ای رخ نداد.

چمران گفت: اتفاقات کن، امامزاده داوود و دارآباد هشداری جدی برای ما بود تا در این زمینه آماده باشیم باید مطالعات گذشته را مجدداً در دستور کار قرار داده و درباره آنها بررسی و پیگیری صورت گیرد.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه پیشگیری تنها گزارشات هواشناسی نیست اظهار کرد: بر همین اساس باید در این رابطه کاری شود تا از روان آب‌ها به بهترین شکل استفاده شود.