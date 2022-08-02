قضاوت دو دیدار توسط داوران ایران/ میترا نوری پشت میز نظارت فنی 

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی دختران نوجوان جهان از هشتم الی ۱۹ مردادماه در اسکوپیه مقدونیه شمالی در حال برگزاری است. در این رقابتها امیر و احمد قیصریان کوبل داوری ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان حاضر بوده و دو دیدار را تاکنون قضاوت کرده اند.

کوبل داوری ایران شنبه شب در اولین روز این رقابتها، دیدار بین دو تیم جمهوری چک و اروگوئه را در این رویداد قضاوت کردند. این دیدار حساس و نزدیک با نتیجه ۲۴ بر ۲۳ به سود جمهوری چک به اتمام رسید.

همچنین برادران قیصریان دوشنبه شب در دومین قضات خود دیدار دو تیم اسلواکی و سوئیس را سوت زدند. این دیدار حساس با نتیجه ٢٩ - ٢٤ به سود سوئیس به پایان رسید.

امیر و احمد قیصریان کوبل داوری هندبال ایران در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان دختر جهان ۲۰۲۲ به میزبانی مقدونیه شمالی هستند.

همچنین در این رقابت‌ها میترا نوری نیز به عنوان ناظر فنی حضور دارد. نوری به عنوان ناظر فنی فدراسیون جهانی هندبال در بازی گینه و هلند که ۳۹ بر ۲۷ هلند پیروز میدان شد، الجزایر و سوئیس که ۵۴ بر ۳۰ سوئیس برنده شد حضور داشت. نوری سه شنبه ناظر فنی بازی اسپانیا و آرژانتین از گروه H خواهد بود.