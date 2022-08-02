راهکار احقاق حقوق فلسطینیان رفراندوم است/سرنوشت نامعلوم ۷آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان در مراسم اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی با ابراز تأسف از تلاش‌های غرب در راستای حقوق بشر گفت: آمریکا و برخی کشورهای اروپایی اقداماتی در تعارض با حقوق بشر را پیگیری می‌کنند و در دهه‌های اخیر فروش سلاح و دامن زدن به جنگ در برخی مناطق انجام دادند.

وزیر امور خارجه گفت: در دو دهه اخیر این اقدامات در راستای فعالیت‌های تروریستی توسعه پیدا کرده است. به عنوان نمونه در عراق، می‌توان مصداق واقعی رفتار ناقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس را دید. در زمان اشغال عراق از سوی آمریکا، در دیدار با یکی از مقامات عراق، ایشان اعلام کرد که با معضل خودروهای انفجاری روبرو هستیم و متوجه شدیم این خودروها که در اماکن دولتی و عمومی منفجر می‌شود، از سوی گروهی در منطقه سبز بغداد تجهیز می شده است.

امیرعبداللهیان افزود: این فرد اعلام کرد که در گفتگو با مقامات نظامی آمریکا مجوز تردد برخی اعضا را گرفتیم تا ویلایی که در آن خودروها تجهیز می‌شدند را شناسایی و اعضای این باند را دستگیر کنیم. ۱۱ نفر در این راستا بازداشت و به زندان مقدادیه منتقل می‌شوند. کمتر از یک ساعت مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا فشار گسترده‌ای را برای آزادی این افراد به ما وارد کردند که در نهایت ما این کار را نکردیم.

وی ادامه داد: در نهایت و با یک عملیات نظامی، آمریکایی‌ها زندان مقدادیه را تصرف و هزار زندانی که در آنجا بودند را ظرف دو سه ساعت به زندان ابوغریب منتقل کردند.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: آن مقام عراقی می‌گفت که از بین ۱۱ نفر ۷ آمریکایی هم بودند که باید در عراق محاکمه می‌شدند. بخش عمده‌ای از هزار زندانی را در ابوغریب تبرئه کردند اما تا به امروز مقامات آن زمان عراق می‌گویند آمریکایی‌ها برای ما توضیح ندادند که سرنوشت آن ۱۱ نفر چه شد. در مقطعی وزیر وقت عراق خواستار روشن سازی این موضوع شد اما آمریکایی‌ها اعلام کردند که مقابله می‌کنند و به یکباره تصاویری را به دروغ منتشر کردند که مقامات عراقی زندانیان را در مقدادیه شکنجه می‌کنند.

وزیر امورخارجه با گرامی‌داشت یاد شهید سلیمانی گفت: ایشان چون ستاره‌ای در عرصه برخورد با تروریسم می‌درخشد. ایشان می‌گفت وقتی در عراق عملیات گسترده‌ای انجام می‌شد آمریکا داعش را جابه جا می گرد و وقتی در سوریه عملیات سنگینی انجام می‌شد باز هم اقدام به جابه‌جایی می‌کردند.

وی ادامه داد: امروز به فروش سلاح می‌توان استفاده ابزاری از حقوق بشر را هم اضافه کرد. مفتخر هستیم که در این مراسم و با حضور مسئولان مختلف از شخصیت یک بانوی خبرنگار مسیحی فلسطینی تجلیل می‌شود.با صدای بلند اعلام می‌کنیم تجربه جمهوری اسلامی در منطقه اثبات کرده که در مقابل گستاخی‌های رژیم صهیونیستی هیج چیزی جز زبان مقاومت پاسخگو نیست. با این حال جمهوری اسلامی راهکاری دیپلماتیک با محوریت رفراندوم در بین ساکنین اصیل فلسطینی را ارائه می‌دهد.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: این یک راهکار دموکراسی است که باید ابتدا سر شماری آن انجام شود و سپس با نظارت سازمان ملل یک رفراندوم در بین ساکنین اصیل فلسطین انجام شود تا آنها در رابطه با سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در این طرح پیش بینی صندوقی جهت هزینه‌های رفراندوم در نظر گرفته شده است، گفت: صهیونیست‌ها از این ایده حمایت نکرده و نخواهند کرد چرا که این طرح نتیجه‌ای جز احقاق حقوق فلسطینیان نیست.

وی ادامه داد: امروز به فروش سلاح می‌توان استفاده ابزاری از حقوق بشر را هم به کارنامه غرب اضافه کرد. مفتخر هستیم که در این مراسم و با حضور مسئولان مختلف از شخصیت یک بانوی خبرنگار مسیحی فلسطینی تجلیل می‌شود.