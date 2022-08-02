ساخت ۳ هزار واحد مسکونی برای آتش نشانان

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عملکرد مالی سه ماهه سازمان آتش نشانی شهرداری تهران گفت: حسابرسی از سازمان آتش نشانی انجام شده است و بحث اسناد مالکیت ایستگاه‌ها در دستور کار است.

وی ادامه داد: مشکلی در حوزه مالیات وجود ندارد و بودجه را در ساخت ایستگاه‌ها و تجهیزات را به کار می‌بریم سازمان آتش نشانی شهرداری تهران دیگر متعلق به پایتخت نیست و آن را کشوری می‌بینیم و برهمین در طی هفته‌های آینده تجهیزات به روزی را رونمایی می‌کنیم.

محمدی با بیان اینکه انبارگردانی هستیم گفت: در حوزه نیروهای انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد اما نیروهای آتش نشانی علاوه بر تمام این مشکلات اقدامات امدادرسانی را انجام می‌دهند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با بیان اینکه ۸۰ درصد نیروهای آتش نشانی خارج از تهران مستأجر هستند بیان کرد: برنامه ساخت ۳ هزار واحد مسکونی برای نیروهای آتش نشانی آغاز شده است.