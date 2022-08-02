به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو، این برنامه گفتگو محور با اجرای سلمان فرخنده هر شب با یکی از خادمین هیات‌های مذهبی که هر یک در نقشی خاص مشغول خدمت به مجالس سوگواری اباعبدالله‌الحسین (ع) هستند و تجارب شگرفی از این خدمت‌رسانی دارند، به گفتگو می‌پردازد.

اجرای یکی از بخش‌های این برنامه با نام «روزشمار» را صبا سلیمانی دختر زنده‌یاد علی سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون بر عهده دارد. در این بخش یک داستان از واقعه کربلا متصل به روزهای مختلفِ دهه اول محرم روایت می‌شود.

مهمانان این برنامه به دلیل سال‌ها خدمت خالصه‌شان به مجالس عزای حسینی دعوت می‌شوند. پیرغلامان و خادمان، آشپزها، عکاسان، چای‌ریزان، شعرا و نویسندگان آئینی، کفش‌دارها، میان‌داران‌، علم‌کش‌ها، خیاطان و تمام نقش‌های تشکیل دهنده هیات‌های مذهبی که تا کنون دوربین سمت‌شان نیامده مهمان این برنامه می‌شوند.

موضوع گفتگو در «خانه‌زاد» حول تجربیات سالیان، شیرینی‌های خدمت، اتفاقات نزدیک به معجزه، چگونگی گره خوردن معنوی افراد به مجالس سوگ اباعبدالله (ع) و... خواهد بود.

یکی دیگر از بخش‌های «خانه‌زاد» پرداختن به روضه‌های خانگی به صورت رئالیتی شو از مرحله آماده شدن خانه تا خرید وسایل، آمدن مهمانان و مداح، برپایی علم‌ها و ... خواهد بود.

چایخانه حسینی و نوارخانه (با معرفی و پخش نوحه‌های خاطره‌انگیز) و پخش مستندهای مربوط به مهمان برنامه از دیگر بخش‌های برنامه «خانه‌زاد» است که برای هر یک دکوری متفاوت تولید شده است.

«خانه‌زاد» کاریست از گروه معارف شبکه دو به تهیه‌کنندگی سیدصادق حسینی که در ۱۳ قسمت هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه دو روانه آنتن می‌شود.

از دیگر عوامل برنامه می‌توان به فرشاد کلباسی جانشین تهیه‌کننده، مهدی قربانی کارگردان و مجری طرح، نویسنده علی رکن‌الدین و سلمان فرخنده و صبا سلیمانی مجری اشاره کرد.