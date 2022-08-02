به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در این دیدار که امروز در محل فدراسیون پزشکی ورزشی برگزار شد با اشاره به خدماتی که این فدراسیون به مجموعه ورزش کشور از جمله فدراسیون‌های المپیکی ارائه می‌کند، اظهار کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی در عمل خود را خادم جامعه ورزش کشور می‌داند و لذا با همه توان و ظرفیت خود به ارائه خدمت به ورزشکاران سراسر کشور می‌پردازد و در این راستا همکاری رؤسای محترم فدراسیون‌ها و ادارات کل ورزش و جوانان حائز اهمیت است و خوشبختانه همکاری و تعامل خوبی با مجموعه همکاران ستادی و استانی فدراسیون دارند.

وی فدراسیون وزنه برداری را از جمله فدراسیون‌ها مهم و تأثیرگذار در عرصه بین المللی برای ورزش کشور توصیف کرد و خاطرنشان کرد: از توسعه تعامل با این فدراسیون در چارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کنیم.

سجاد انوشیروانی نیز با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته فدراسیون وزنه برداری در دوران مدیریتی جدید گفت: فدراسیون پزشکی ورزشی همواره یار و یاور مجموعه ورزش کشور بوده و خدماتی که ارائه می‌کند شایسته قدردانی است.

وی افزود: امیدواریم در زمینه‌های مختلف از جمله آموزش، خدمات درمانی و… تعامل دو فدراسیون بیش از پیش توسعه یابد.