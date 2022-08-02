احتکار ۱۰۰ میلیارد ریالی لوازم یدکی خودرو در بابل کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد محمدپور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه عناصر سودجو اقدام به احتکار انواع لوازم یدکی خودرو شامل لوازم جلوبندی، روغن‌های مختلف، انواع فیلتر، اسپری و.... در انبار یکی از شرکت‌های بازرگانی خود کردند، موضوع در دستور کار کارشناسان اداره اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: در اجرای این مأموریت، عوامل اطلاعاتی این پلیس با بهره گیری از تجارب تخصصی خود با انجام اقدامات اطلاعاتی، متصدی این شرکت تولیدی را که اقدام به دپو عظیم انواع لوازم خودرویی در یکی از انبارهای غیرمجاز خود کرده بود، شناسایی کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های قضائی مأموران این پلیس با همکاری کارشناسان ادارات صمت استان و شهرستان در بازرسی از انبار نگهداری کالا، چند هزار قلم قطعات متعدد لوازم یدکی خودرو با برندهای داخلی و قاچاق خارجی را کشف کردند.

سرهنگ محمد پور، ارزش کالاهای کشف شده را برابر نظر کارشناسان ادارات صمت و جهاد کشاورزی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: مدیرعامل شرکت مذکور ضمن لغو فعالیت و پلمب مکان‌های مورد بررسی، پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران ضمن قدردانی از همراهی نهادهای مردمی در رصد و ارائه اخبار دقیق به پلیس از مردم خواست: در مقابله با قاچاق کالا و احتکار و سایر مسائل امنیتی با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.