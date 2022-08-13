جولان خبرنگارنماها در همدان/ اهالی رسانه نگران معیشت هستند

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: خبرنگاران همواره سعی دارند تا صدای قشرهای مختلف باشند، مطالبات آنها را به گوش مسئولین برسانند و از آن سو، اقدامات مسئولین و قدم‌های آنها برای حل مشکلات را نیز به گوش مردم رسانده و به نوعی امیدآفرینی کنند.

اما در این وادی، خبرنگاران به ویژه در شهرستان‌ها با مشکلاتی روبرو هستند؛ از نبود بیمه و امنیت شغلی گرفته تا درآمد پایین و دیگر مسائل.

استان همدان نیز از این قاعده مستثنی نیست. باز هم هفته خبرنگار بهانه‌ای شد تا پای صحبت‌های خبرنگاران بنشینیم و بار دیگر خلاءهای همیشگی را مطرح کنیم.

از بی توجهی به خبرنگاران تا نبود آموزش‌های به روز رسانه‌ای

رقیه وحدتیان در این راستا، در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین مشکلات خبرنگاران را نبود امنیت شغلی دانست و افزود: در حوزه خبر، ساعات کاری بسیاری بالا و درآمد بسیار پایین است.

خبرنگار روزنامه هگمتانه و خبرگزاری تسنیم همدان از نبود بیمه خبرنگاران گلایه کرد و گفت: بسیاری از خبرنگاران در همدان فاقد بیمه هستند و اگر بخواهند از پوشش بیمه‌ای بهره مند شوند، باید به سمت صندوق هنرمندان روند که آن هم چنگی به دل نمی‌زند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دفاتر روزنامه نیز زیر بار بیمه کردن خبرنگاران نمی‌روند، اضافه کرد: عموم فضای رسانه‌ای به ویژه در شهرستان‌ها به سمت فضای بی توجهی‌های مالی به خبرنگاران سوق پیدا کرده است.

این بانوی خبرنگار از ورود بدون فیلتر افراد به حوزه خبر گلایه کرد و افزود: عموماً شاهدیم که افرادی که کارشان بازاریابی است و به فکر کارهای اقتصادی هستند به شکل یک فرد رسانه‌ای وارد کار می‌شود و بعد هم از این موقعیت استفاده و جایگاهی پیدا می‌کند؛ این یکی از بزرگترین آسیب‌ها به فضای رسانه است چراکه این فضا را از حالت حرفه‌ای خود خارج می‌کند.

وی خواستار پرداختن به این مشکلات شد و گفت: گاهی حتی با پوشش‌های نامناسبی از سوی این افراد نیز روبرو می‌شویم.

وحدتیان با اشاره به اینکه متأسفانه آموزش‌های به روزی در فضای رسانه‌ای نداریم، تصریح کرد: در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها چنین فضایی همراه با نگارش حرفه‌ای خبر بسیاری پایین و محدود است.

خبرنگار روزنامه هگمتانه با تاکید بر اینکه عرصه رسانه در حال تغییر و تحول است، افزود: فضای خبری در استان همدان، فعال و پویا نیست و رسانه‌ها در سطح استان نگران تبدیل شدن به یک رسانه زرد هستند و به همین سبب به سمت ادبیات عامیانه نمی‌روند درحالی که به نظرم می‌توان از ظرفیت‌های ادبیات عامیانه استفاده کنیم و کلام رسانه‌ای را با همان سازو کارهای متین و موقر درست با انعطاف‌های خاصی به مردم نزدیک کرد.

وحدتیان به ویژگی‌های یک خبرنگار خوب اشاره کرد و گفت: خبرنگار خوب یک خبرنگار صادق، صریح، مؤدب، نکته بین با حرکت‌های به جا است که در دل مردم و با مردم زندگی می‌کند؛ سعی می‌کند که بحث خبرنگاری را از دید یک شغل درآمدزا ننگرد و با این نگاه که یک مسئولیت دارد وارد میدان شود.

وی با بیان اینکه اگر یک خبرنگار اندیشه درستی نداشته باشد و واقع بین مبتنی بر عقل و منطق نباشد، در بیان حقایق و حرکت دادن جامعه به سمت یک اتفاق درست، موفق نخواهد بود و جامعه را هم دچار آسیب خواهد کرد؛ ادامه داد: نباید یک خبرنگار وارد نقد نابه جا و یا تمجید بی موقع از مسئولین شود.

خبرنگار روزنامه هگمتانه با بیان اینکه به نظرم خبرنگار خوب بودن آن هم در چنین شرایطی که به آن روبرو هستیم، بسیار سخت است؛ گفت: باید حرفه‌ای، تیزبین، صادق، صریح و نکته سنج بود اما در عین حال، سیاست‌های رسانه‌های خود را اجرا کرد و مراقب بود که این سیاست‌ها خلاف منافع مردم هم نباشد و از خبرنگار یک سر گردنه گیر، باج گیر و یا یک آدم بی منطق نسازد.

وقتی خبرنگارنماها جولان می‌دهند

سیده لیلا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت شغل خبرنگاری در ایران و دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: رسانه و کار خبری در بسیاری از کشورهای های خارجی متمایز با کشور ما است.

خبرنگار روزنامه کیهان با بیان اینکه رسانه در دیگر کشورها به عنوان یک بازوی قدرتمند قلمداد می‌شود، افزود: با این روند، افرادی که در این حوزه فعالیت دارند، از تبحر کافی برخوردارند و از سویی، منبع درآمدی شأن از این حرفه و شغل نیز بسیار متمایز از خبرنگاران ایرانی است.

وی یادآور شد: رسانه‌های خارجی با سند و آگاهی به راحتی مسئولانشان را زیر سوال می‌برند و آنها را به چالش می‌کشانند، و گاهی حتی مسئولانشان را مجبور به عذرخواهی می‌کنند.

آقامیری با بیان اینکه وضعیت رسانه‌ها و افراد حوزه خبر در کشور ما کاملاً متمایز از این وضعیت است، افزود: در وهله اول می‌بینیم افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، متأسفانه افرادی هستند که حتی تحصیلات کافی را ندارند.

این بانوی خبرنگار همدانی با تصریح بر اینکه امروزه با خبرنگارنماهایی روبرو هستیم که بیشتر به دنبال منافع خودشان هستند، گفت: این افراد خیلی کم به فکر حل مسائل و مشکلات موجود در جامعه و مردم هستند.

آقامیری ادامه داد: افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، تحصیلاتی هم راستا با حوزه خبر ندارند، ذوق فعالیت در این حوزه را هم ندارند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از مسئولان از آن واهمه دارند که مصاحبه‌ای با خبرنگاران داشته باشند، افزود: جایگاه خبرنگاری در حال حاضر در جامعه ما واقعاً در بسیاری از مواقع دیده نمی‌شود درحالی که این شغل، برای خبرنگاران بسیار پرمشقت و آسیب است.

آقامیری با بیان اینکه اگر خبرنگاران بخواهند که نقاط ضعف دستگاه اجرایی را زیر سوال ببرند، به شکل‌های مختلف مانند شکایت، خبرنگاران را به حاشیه می‌کشانند و او را حذف می‌کنند؛ اظهار کرد: با این وضعیت، نمی‌توان رسالت خبرنگاری را در جامعه تعریف کرد.

خبرنگار روزنامه کیهان در همدان، در پاسخ به اینکه «ویژگی یک خبرنگار خوب را چه می‌دانید؟»؛ گفت: خبرنگاران باید سواد علمی و رسانه‌ای داشته باشند، ذوق و استعداد، توجه به واقعیت‌ها، مسئولیت پذیری سرعت در عمل و در نهایت یک قلم توانا داشته باشد. یک خبرنگار اگر تمام این ویژگی‌ها را داشته باشد؛ اما اگر قلمی توانا نداشته باشد، این کار را نمی‌تواند به ثمر برساند.

آقامیری در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر اینکه خبرنگاران باید در حوزه کاری خود توانمند باشند تا بتوانند مطالبه عمومی را نیز با خود همراه کنند، اضافه کرد: متأسفانه امروز، فضای مجازی جای خواندن روزنامه را گرفته، درحالی که این وضعیت در کشورهای غربی برعکس است.

این بانوی خبرنگار همدانی خاطرنشان کرد: از سویی، تعدد روزنامه‌ها و نشریات موجب روگردانی مردم از بسیاری از مطالب شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متأسفانه نظارتی بر این موضوع ندارد و تعدد صدور مجوزهای رسانه‌ها را نمی‌توان برای این وزارتخانه یک حسن محسوب کرد؛ چراکه بسیاری از روزنامه و نشریات در حال کپی کردن مطالب هستند و همین تکرار مکررات موجب می‌شود که رسانه‌ها مخاطبانشان را از دست دهند.

وی خواستار توجه مسئولین در رسانه‌های استان به سواد رسانه‌ای خبرنگاران شد و گفت: امیدوارم مسئولین رسانه‌ها افرادی با سواد رسانه‌ای و توانمند را وارد این حوزه کنند.

خبرنگار روزنامه کیهان در همدان در پایان با بیان اینکه توجه به خبرنگاران در هفته‌ای که به نام آنها است، مشکلی از مشکلات را حل نمی‌کند؛ افزود: در حالی که بارها مشکلات اهالی رسانه مطرح شده است، اما همچنان شاهدیم هر روز حال رسانه‌ها بدتر و بدتر می‌شود و اثرگذاری رسانه‌ها نیز کاهش می‌یابد بدین ترتیب به نظر می‌رسد که شکل گیری یک انجمن صنفی مختص خبرنگاران بسیار می‌تواند اثرگذار باشد.

مشکلاتی که هرگز حل نشده است

زهره عباسی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خبرنگاران با جان و دل کار می‌کنند و تلاش بسیاری دارند؛ گفت: در این مسیر مشکلاتی همواره سر راهشان هست اما تاکنون علی رغم اینکه بارها مسئولین قول پیگیری و حل آنها را داده‌اند، اما نه حل شده و نه از بین رفته‌اند.

خبرنگار خبرگزاری فارس در همدان به مشکل بیمه‌ای خبرنگاران اشاره کرد و افزود: خبرنگاران در جایی استخدام نمی‌شوند و همواره با مشکلات بیمه‌ای روبرو هستند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه خبرنگاران کف حقوق را هم دریافت نمی‌کنند و این موضوع برای آنها مشکلاتی را به همراه داشته است؛ اظهار کرد: خبرنگاران در حد حقوق‌های قانون کار دریافتی ندارند.

عباسی صالح در ادامه صحبت‌های خود با تصریح بر اینکه خبرنگاری یک هنر است و کسی که هنرش را بلد باشد می‌تواند خودشان را در این جامعه موفق نشان دهند؛ گفت: این افراد می‌توانند با مطلب نویسی و گزارش نویسی در روزنامه‌ها و سایت‌های مختلف وارد کار شوند اما اینها نمی‌تواند حقوق ثابتی را به همراه داشته باشد.

این بانوی خبرنگار ادامه داد: بسیاری از خبرنگاران به دلیل همین مشکل، از این هنر و حرفه کناره گیری می‌کنند و وارد وادی دیگری شده‌اند.

وی با بیان اینکه با وضعیت امروزی جامعه نمی‌توان تنها به صورت دلی کار کرد مگر آنکه از جایی دیگر درآمد داشت که بتوان کار خبر را ادامه داد؛ افزود: با وجود همه این مشکلات، خیلی از خبرنگاران به خاطر مردم و با جان و دل کار می‌کنند و امیدوارم مشکلات این قشر نیز حل شود.

خبرنگار خبرگزاری فارس در همدان در پایان تاکید کرد: اگر مشکلات خبرنگاران حل شود، بهتر می‌توانند در جامعه صدای مردم باشند و آن را به گوش مسئولین برسانند.

استان همدان در دل خود به جز خانه مطبوعات، انجمن‌های صنفی و تشکل‌های مختلفی را در حوزه خبر جای داده است، اما تاکنون غربالگری درستی را شاهد نیستیم. جولان خبرنگارنماها و ورود بی ضابطه و بدون فیلتر روابط عمومی‌ها و یا افرادی که حتی یک خط خبر هم ننوشته‌اند در این مسیر موجب رنجش و البته کناره گیری بسیاری از اهالی رسانه در همدان شده است.

این دلسردی‌ها با مشکلات معیشتی و دیگر مسائل مطرح شده گره خورده و نتیجه آن، بازار آشفته ای در حوزه خبر است. خلاءهای همیشگی خبرنگاران همدانی این روزها پررنگ‌تر شده چراکه خانه مطبوعات همدان با اعضای اصلی آن در حد یک شهر کوچک جمعیت دارد اما در زمان‌های سخت و پوشش خبرها شاهد حضور کمتر از ۶ خبرنگار در جلسات هستیم!

امید است، هفته خبرنگار تنها به یک صرف شام و دریافت هدیه‌ای محدود از سوی مسئولین خلاصه نشود، خبرنگاران در همدان نیازمند تبدیل شدن به افرادی مطالبه گر، رشد، آموزش‌های مستدام، یافتن جایگاه و نجات از استثمار مدیران مسئولی هستند که از خبرنگاران می‌خواهند مطالبه گر باشند اما نه در برابر افزایش حقوق و حق التحریر و دریافت بیمه...