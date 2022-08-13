به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی یاوران رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۱ در رشته‌های عکاسی، خبرنگاری، مستندسازی و فعالیت‌های فضای مجازی به همت کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین دوم شهریورماه برگزار می‌شود.



در آستانه اربعین حسینی کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین حسینی به منظور افزایش بهره‌وری از این حماسه عظیم و انتقال تجارب در انعکاس حضور میلیونی عاشقان سیدالشهدا علیه‌السلام در عراق اقدام به برپایی گردهمایی یاوران رسانه‌ای اربعین ۱۴۰۱ کرده است.

در این گردهمایی یک روزه که دوم شهریورماه برگزار می‌شود، کارگاه‌های عکاسی، خبرنگاری، مستندسازی و فعالیت‌های فضای مجازی پیش‌بینی شده است که علاقه‌مندان به شرکت در این دوره می‌توانند با مراجعه به اینجا ثبت‌نام کنند. با توجه به ظرفیت محدود این همایش و کارگاه‌ها، اولویت با افرادی است که در رشته انتخابی صاحب تخصص و به صورت رسمی فعالیت می‌کنند.

خبرنگاران علاقه مند می‌توانند از این لینک اقدام کنند.