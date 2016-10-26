مسئول کارگروه رسانهها و فضای مجازی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری گردهمایی یک روزه «یاوران رسانهای اربعین» گفت: این گردهمایی روز پنجشنبه به مدت یک روز در قم برگزار میشود.
محمدرضا خوشرو با اشاره به اینکه این نخستین گردهمایی یاوران رسانهای اربعین است به اهداف این برنامه اشاره کرد و گفت: شناسایی و تشکیل شبکه ارتباطی میان فعالان رسانه، ایجاد هماهنگی و ابلاغ سیاستهای فرهنگی و رسانهای ستاد مرکزی اربعین از اهداف برگزاری این همایش یک روزه است.
وی به رونمایی آثار تولیدی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین در حاشیه برگزاری این همایش اشاره کرد و ادامه داد: کتاب صوتی «راه بینهایت» مجموعه اشعار فاخر حسینی(ع) بیش از ۲۵ شاعر برجسته کشور با صدای خود شعرا و همچنین شعرخوانی اشعار کهن حسینی(ع) با صدای کورش زارعی و کتاب «سیاستهای رسانهای پوشش مراسم اربعین حسینی(ع)» شامل بایدها و نبایدها در انعکاس خبری پیاده روی اربعین حسینی از جمله این آثار است.
مسئول گردهمایی یاوران رسانهای اربعین همچنین انیمیشن مدافعان حرم، نماهنگ آتش عطش با صدای احسان خواجه امیری و ترانهسرایی دکتر افشین یدالهی و نرم افزار اندروید خبرنگاران افتخاری اربعین از دیگر تولیداتی عنوان کرد که در این همایش رونمایی میشود.
خوشرو همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی در نخستین گردهمایی یک روزه یاوران رسانهای اربعین خبر داد و گفت: این کارگاهها در چهار بخش مستندسازی، عکاسی، خبرنگاری و شبکههای اجتماعی برگزار میشود.
وی افزود: در این کارگاهها از حضور اساتید برجستهای همچون حسن شمشادی، علی خامنه، کمال شاهرخ، سهیل کریمی، روح الله کرمی راد، محمد حسین پیشاهنگ و... استفاده میشود.
مسئول کارگروه رسانه و فضای مجازی کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین ادامه داد: حضور فعالان عرصه رسانهای برای حضور در این گردهمایی با استفاده از فراخوان اینترنتی صورت گرفته و در نهایت ۴۰۰ نفر از فعالان ثبت نام شده برای حضور در این گردهمایی یک روزه دعوت شدند.
یادآور میشود: گردهمایی یک روزه یاوران رسانهای اربعین فردا پنجشنبه در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار میشود و در این مراسم حجت الاسلام قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و مسئولان عالی ستاد مرکزی اربعین کشور سخنرانی میکنند.
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