پرداخت بودجه برای ساخت خوابگاه از سوی صندوق مغایر قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان، مسعود گنجی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان در بازدید از دانشگاه صنعتی قوچان در نشستی با هیئت رئیسه این دانشگاه اظهار داشت: امروز با بررسی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه در می‌یابیم که این کشورها به توسعه دانایی از مسیر توجه و اهمیت دادن به دانشگاه‌ها دست یافته‌اند.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه دانشگاه‌ها گفت: امروز بسیاری از دانشگاه‌های معتبر و مؤثر جهان، توسط خیرین بنا شده‌اند و خیرین علاوه بر ساخت و ساز در پشتیانی تجهیزاتی و نوسازی نیز در کنار مسئولین دانشگاه‌ها کمک یار هستند.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به اینکه پرداخت هر گونه بودجه برای ساخت خوابگاه از سوی صندوق رفاه دانشجویان مغایر با قانون است، و از مسئولین دانشگاه‌ها خواست، برای ساخت خوابگاه‌های دانشجویی از صندوق درخواست کمک مالی نداشته باشند، هر چند برای افزایش ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی، بجز کمک مالی مستقیم از سوی بودجه صندوق، هر اقدامی که لازم باشد با تمام توان در کنار مسئولین دانشگاه‌ها خواهیم بود.

وی در همین زمینه افزود: البته طبق روند موجود، اگر دانشگاهی اقدام به ساخت خوابگاه دانشجویی نماید و در این زمینه، خوابگاه در حال ساخت ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی از بودجه خود دانشگاه و یا با کمک خیرین داشته باشد، ۵۰ درصد باقیمانده را وزارت علوم تقبل می‌کند.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز راه‌کارهای قانونی مناسبی، برای حمایت مالی در این بخش در نظر گرفته است.

گنجی در ادامه ضمن اشاره به دیگر راهکارهای موجود در این زمینه از مسئولان دانشگاه‌ها خواست ارتباط و تعامل خود را با سازمان برنامه و بودجه تقویت کنند و با استفاده از ظرفیت قوانین مربوط به جذب حداکثری اعتبارات اقدام نمایند تا بتوانند روند ساخت و ساز و رفع کمبودهای دانشگاه را بهتر و سریع‌تر دنبال کنند.

وی در پایان ضمن بازدید از بخش‌های مختلف دانشگاه قوچان ظرفیت خوابگاهی این دانشگاه را بسیار پایین‌تر از متوسط کشوری ارزیابی کرد و خواستار توجه جدی متولیان استانی و خیرین در کنار حمایت‌های دولتی شد تا این دانشگاه در زمینه خوابگاه سازی بتواند در دوره‌ای ۵ ساله به میزان متوسط کشوری ارتقا یابد.