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۲۵ مرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۰۵

کارشناس مسائل امنیتی:

نیروهای آمریکایی از طریق عراق به تل آویو خدمت می کنند

نیروهای آمریکایی از طریق عراق به تل آویو خدمت می کنند

یک کارشناس مسائل امنیتی، حضور نیروهای آمریکایی در عراق را در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی دانست و گفت: گروه های مقاومت نیروهای بیگانه را مجبور به خروج خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «صفاء الاعسم» کارشناس مسائل امنیتی عراق حضور نیروهای آمریکایی در عراق را در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی دانست و گفت: گروه‌های مقاومت نیروهای بیگانه را مجبور به خروج خواهند کرد.

وی تاکید کرد: پایگاه‌های خارجی در عراق با فرماندهان نظامی در ارتباط نیستند و آموزش و مشورت بهانه‌ای برای حضور نیروهای خارجی در این کشور است.

این کارشناس مسائل امنیتی با تاکید بر اینکه حضور نیروهای آمریکایی برای حمایت از رژیم صهیونیستی صورت گرفته است، افزود: ایالات متحده علت اصلی حضور گروهک تروریستی داعش در عراق بود.

پیش از این رحیم الموسوی عضو کمیته امنیتی و دفاع عراق تاکید کرده بود که بغداد به آمریکا اجازه نخواهد داد با سو استفاده از ناآرامی‌های سیاسی، باعث ایجاد ناامنی در عراق شود.

وی تاکید کرد که نیروهای امنیتی و حشد شعبی توانستند گروه تروریستی داعش را نابود کنند.

کد مطلب 5565094

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